Cifras de empleo formal en Sinaloa muestran crecimiento en agosto.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) publicó las cifras de empleo formal correspondientes al mes de agosto de 2025. De acuerdo con el reporte, Sinaloa cerró el mes con 579,005 puestos de trabajo registrados, informó la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado.

En la comparación mensual, de julio a agosto, Sinaloa registró un incremento de 10,094 empleos, resultado que lo ubicó como el tercer estado con mayor crecimiento en el país durante este periodo.

El aumento se concentró principalmente en el sector comercio, seguido por la agricultura, que refleja el impulso de las actividades primarias en esta temporada, y los servicios, que registran un desempeño positivo.

Entrevistado en el marco de la capacitación empresarial del programa Saber Hacer, el secretario de Economía, Ricardo Velarde Cárdenas, destacó que los resultados reportados por el IMSS representan un avance en la generación de empleo formal en la entidad y subrayó la importancia de darles seguimiento para consolidar la recuperación.

“De acuerdo con las cifras publicadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, Sinaloa registró en agosto un incremento de más de diez mil empleos formales. Es un avance importante, aunque todavía tenemos retos por delante, por lo que estaremos atentos a la evolución del empleo en los próximos meses y continuaremos reforzando nuestro trabajo”, expresó.

La capacitación de Saber Hacer en Culiacán marcó el inicio de la etapa empresarial para los participantes del programa, quienes ya concluyeron su formación técnica en oficios como plomería, carpintería, herrería y electricidad. Ahora se preparan en temas como atención al cliente, con el propósito de fortalecer sus habilidades no solo en la parte operativa, sino también en la gestión, organización y desarrollo de sus proyectos productivos.

El programa, impulsado por la Secretaría de Economía en coordinación con ICATSIN, busca que los participantes se conviertan en profesionistas más competitivos, capaces de brindar un mejor servicio, generar confianza en sus clientes, ampliar sus oportunidades de trabajo y fortalecer tanto su economía familiar como la del estado.

