Accidente en la autopista Mérida-Campeche deja al menos 15 personas muertas

En la carretera Mérida-Campeche, se registró un accidente vehicular entre un tráiler y una unidad de transporte público.

Grave accidente de tránsito entre un taxi colectivo, un tractocamión y un vehículo particular, registrado este sábado en la autopista Mérida-Campeche dejó un saldo preliminar de 15 personas fallecidas y dos más lesionadas.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán, el siniestro ocurrió este 13 de septiembre en el kilómetro 127 de la carretera federal Mérida-Campeche, específicamente en el tramo entre Chocholá y Kopomá.

Las autoridades informaron que en el lugar del siniestro se confirmaron 15 personas fallecidas, entre ellas el conductor del tractocamión que permanecía a bordo de la unidad y una persona más calcinada en el interior del taxi colectivo.

Accidente en la carretera Mérida-Campeche deja 15 personas fallecidas



En el kilómetro 127 de la carretera federal Mérida–Campeche, tramo Chocholá-Kopomá, se registró un accidente de tránsito con salida de camino y volcadura que involucró un camión de carga, un vehículo… pic.twitter.com/057ym3b8Qq — SSP Yucatán (@sspyuc) September 14, 2025

El percance sucedió cuando un taxi colectivo tipo Van, que transportaba a trabajadores de la construcción, un tractocamión y un vehículo particular se vieron involucrados en un choque con salida de camino y posterior volcadura.

Al lugar llegaron unidades de bomberos y ambulancias de la SSP que se movilizaron para atender la emergencia, así como controlar riesgos y trasladar a los lesionados.

De momento la zona permanece bajo resguardo de elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal, en tanto la Fiscalía General del Estado realiza las diligencias ministeriales y el levantamiento de los cuerpos, varios de ellos aún sin identificar.

La SSP subrayó que este lamentable hecho “exhorta a la ciudadanía a extremar precauciones al transitar por carreteras federales, respetar los límites de velocidad y atender las disposiciones de seguridad vial para prevenir accidentes”.

Al respecto, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, lamentó los hechos y expresó su “solidaridad con las familias afectadas” mediante redes sociales.

“Con profundo pesar recibimos la noticia del lamentable accidente ocurrido esta tarde en la carretera Mérida–Campeche, donde tristemente 15 personas fallecieron. Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a las familias afectadas en este doloroso momento. Desde el primer reporte, cuerpos de emergencia, seguridad y salud se encuentran atendiendo la situación para brindar auxilio inmediato”, expresó.

Con profundo pesar recibimos la noticia del lamentable accidente ocurrido esta tarde en la carretera Mérida–Campeche, donde tristemente 15 personas fallecieron.



Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a las familias afectadas en este doloroso momento.



Desde el primer… — Joaquín Díaz Mena (@huachodiazmena) September 14, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL