Fuerte accidente en la autopista México-Querétaro deja cuatro personas lesionadas

Sobre la carretera México-Querétaro con dirección a la Ciudad de México, se registró un fuerte accidente, en él, se vieron involucrados tres unidades de carga pesada y un vehículo particular.

El hecho mantuvo afectaciones a la vialidad en la zona, mientras tanto, cuerpo de emergencia acudieron al sitio para brindar atención a las víctimas

A través de redes sociales, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) informó a qué altura de el kilometro 71 de la autopista México-Querétaro ocurrió el percance y qué repercusiones tuvo en el tránsito.

¿Hay lesionados por el accidente?

CAPUFE informó que cuatro personas fueron valoradas en el lugar, tres de ellas presentaron lesiones leves, por lo que no fue necesario su traslado al hospital; sin embargo, una de ellas fue trasladada a un centro médico debido a que presentaba lesiones de consideración.

¿Se encuentra cerrada la carretera?

De acuerdo con información de las autoridades, la vialidad con dirección a la CDMX, se restableció el tránsito vehicular de manera normal. Sin embargo, en la zona se registra carga vehicular intensa.

¿Cómo puedo reportar un accidente vial en carretera?

Para realizar el reporte usuarios deben de llamar al número de emergencia 074 de CAPUFE, para solicitar información sobre alguna vialidad, alguna red carretera administrada por el organismo, pedir asistencia médica o informar de algún percance que hayas presenciado.

Del mismo modo, es posible recurrir al número de emergencia 911 para solicitar apoyo. Recuerda siempre manejar con precaución y sigue las indicaciones de los señalamientos cuando estés conduciendo.

¿Qué debo de hacer en un accidente en carretera?

Un accidente en carretera es una situación que nadie quiere enfrentar, pero estar preparado puede marcar una gran diferencia en esos momentos críticos. Saber cómo actuar, qué pasos seguir e incluso qué documentos debes cargar para este tipo de imprevistos, puede salvar vidas y reducir el impacto de las lesiones.

Los primeros auxilios son una serie de acciones inmediatas que podrías realizar para ayudar a una persona lesionada antes de la llegada de personal médico profesional. Te compartimos un par de pasos básicos que debes seguir en caso de un accidente en carretera:

Evaluar la situación : Antes de actuar, asegúrate de que es seguro hacerlo. Observa si hay riesgos adicionales como tráfico, incendios o sustancias peligrosas.

Llamar a emergencias : Contacta a los servicios de emergencia lo antes posible. Proporciona información clara sobre la ubicación y la naturaleza del accidente.

Atender a las víctimas : Si es seguro, presta ayuda a las víctimas. Revisa si están conscientes y respirando. Si no, inicia RCP (resucitación cardiopulmonar) solo si sabes cómo hacerlo.

Controlar el sangrado: Si alguien está sangrando, aplica presión directa sobre la herida con un paño limpio.

