Localizan a Mariana Morán, desaparecida en Tecozautla; la reportan a salvo

Mariana Morán, la mujer de 37 años cuya desaparición en Tecozautla, Hidalgo, fue denunciada por la actriz Fabiola Campomanes, ya fue localizada y se encuentra a salvo, según las autoridades municipales.

A través de una breve publicación en redes sociales, la Dirección De Seguridad Pública Y Tránsito Municipal De Tecozautla 2024-2027 replicó la ficha de búsqueda de Mariana Morán, pero, ahora, con el sello de “LOCALIZADA”.

Mariana ya ha sido localizada y se encuentra a salvo. Queremos agradecer a todos por su apoyo y colaboración. Publicado por Dirección De Seguridad Pública Y Tránsito Municipal De Tecozautla 2024-2027 en Jueves, 11 de septiembre de 2025

En un texto que acompañó la publicación, la autoridad escribió que “Mariana ya ha sido localizada y se encuentra a salvo. Queremos agradecer a todos por su apoyo y colaboración”.

Días antes, la dependencia había informado que se había desplegado un fuerte operativo en el municipio para localizar a la mujer, cuya desaparición se reportó el miércoles.

Por instrucciones de nuestra presidenta municipal Marisol Prieto Avendaño se han mantenido durante los últimos días... Publicado por Dirección De Seguridad Pública Y Tránsito Municipal De Tecozautla 2024-2027 en Jueves, 11 de septiembre de 2025

“Por instrucciones de nuestra presidenta municipal Marisol Prieto Avendaño se han mantenido durante los últimos días labores de búsqueda para localizar a Mariana”, escribió la policía de Tecozautla.

“Estos trabajos se realizan en coordinación permanente con las autoridades especializadas, con el fin de garantizar que cada acción se lleve a cabo conforme a los protocolos adecuados y con la mayor eficacia posible. Acompañamos la preocupación de la familia y la comunidad, y continuaremos realizando las labores necesarias hasta encontrarla”, abundó.

Ficha de búsqueda compartida por Fabiola Campomanes ı Foto: Captura de pantalla IG @fabiolacampomanes

Antes de su localización, Mariana Morán, de 37 años, había sido vista por última vez el martes 9 de septiembre, cuando se emitió su ficha de búsqueda, la cual, a su vez, fue replicada por la actriz Fabiola Campomanes y por medios de comunicación.

La publicación de la actriz avivó los rumores de que Mariana Morán es su prima o familiar. Sin embargo, en realidad se trata de una persona cercana a una de las trabajadores de HenKo Wellness Center, empresa fundada por la celebridad y su hija.

Campomanes publicó la ficha de búsqueda en sus redes sociales y, de inmediato, los medios de publicación difundieron la información.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am