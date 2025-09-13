Localizan a Mariana Morán, desaparecida en Tecozautla; la reportan a salvo

Mariana Morán, la mujer de 37 años cuya desaparición en Tecozautla, Hidalgo, fue denunciada por la actriz Fabiola Campomanes, ya fue localizada y se encuentra a salvo, según las autoridades municipales.
A través de una breve publicación en redes sociales, la Dirección De Seguridad Pública Y Tránsito Municipal De Tecozautla 2024-2027 replicó la ficha de búsqueda de Mariana Morán, pero, ahora, con el sello de “LOCALIZADA”.
En un texto que acompañó la publicación, la autoridad escribió que “Mariana ya ha sido localizada y se encuentra a salvo. Queremos agradecer a todos por su apoyo y colaboración”.
Delfina Gómez invierte 55 mdp en educación en Texcoco, en Edomex
Días antes, la dependencia había informado que se había desplegado un fuerte operativo en el municipio para localizar a la mujer, cuya desaparición se reportó el miércoles.
“Por instrucciones de nuestra presidenta municipal Marisol Prieto Avendaño se han mantenido durante los últimos días labores de búsqueda para localizar a Mariana”, escribió la policía de Tecozautla.
“Estos trabajos se realizan en coordinación permanente con las autoridades especializadas, con el fin de garantizar que cada acción se lleve a cabo conforme a los protocolos adecuados y con la mayor eficacia posible. Acompañamos la preocupación de la familia y la comunidad, y continuaremos realizando las labores necesarias hasta encontrarla”, abundó.
Antes de su localización, Mariana Morán, de 37 años, había sido vista por última vez el martes 9 de septiembre, cuando se emitió su ficha de búsqueda, la cual, a su vez, fue replicada por la actriz Fabiola Campomanes y por medios de comunicación.
La publicación de la actriz avivó los rumores de que Mariana Morán es su prima o familiar. Sin embargo, en realidad se trata de una persona cercana a una de las trabajadores de HenKo Wellness Center, empresa fundada por la celebridad y su hija.
Campomanes publicó la ficha de búsqueda en sus redes sociales y, de inmediato, los medios de publicación difundieron la información.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
am