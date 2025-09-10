La actriz de El Juego de las Llaves, Fabiola Campomanes, alertó a sus seguidores en redes sociales al compartir el boletín de búsqueda de una persona cercana a ella, Mariana Morán Trejo, quien fue reportada como desaparecida el 9 de septiembre en el municipio de Tecozautla, ubicado en el estado de Hidalgo.

Fabiola Campomanes pide apoyo para localizar a una persona cercana a ella: ‘Mi prima está desaparecida’

En su cuenta de Instagram, Fabiola Campomanes difundió el aviso emitido por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Este documento detalla que la mujer de 37 años fue vista por última vez en Tecozautla, Hidalgo, y que vestía pants y chamarra gris, una gorra blanca y llevaba una mochila cruzada al pecho.

La ficha de búsqueda añade que como seña distintiva Mariana Morán Trejo tiene tatuaje de una estrella de cinco puntas en su muñeca izquierda. En el boletín se lee: “Se le vio por última vez en Tecozautla el 9 de septiembre de 2025, desde entonces se desconoce su paradero”.

¿En realidad la mujer es prima de Fabiola Campomanes?

Varios medios han publicado que esta mujer es prima de la conductora, sin embargo, ella no ha confirmado dicha información. Lo que se puede deducir debido a datos recabados en Internet, es que Mariana Morán Trejo de 37 años es prima de Jessica Rojo, quien colabora en el HenKo Wellness Center, un estudio de yoga y meditación creado por Fabiola Campomanes y su hija Sofía Campomanes.

De este modo, se intuye que la actriz mexicana solicitó apoyo para localizar a dicha persona porque sería parte de o familiar de una integrante de su círculo cercano.

Toda la confusión proviene una historia de Instagram donde aparece la ficha de búsqueda de Mariana Morán, pues Fabiola la reposteó en su cuenta desde el perfil de @vuelointerno. Vuelo Interno estaría liderado por Jessica Rojo, quien escribió: “Mi prima está desaparecida”.

Sin embargo, al ser compartida la historia por la atriz de Teresa, se interpretó que la persona a quien se quiere localizar es familiar de Fabiola.