Fiestas Patrias 2025: ¿Qué artistas estarán en Cuautitlán Izcalli el 15 de septiembre para el Grito?

El gobierno de Cuautitlán Izcalli ya dio a conocer a todos los artistas que se presentarán en la Explanada Municipal para celebrar las Fiestas Patrias 2025, este 15 de septiembre. En este lunes también se planea realizar el Grito de Independencia.

El evento, que fue llamado “El Grito de los y las Libres en Izcalli Festival”, planea la presentación de al menos 6 grupos que pondrán a bailar y a cantar a todos los asistentes a celebrar estas noches mexicanas.

Cuautitlán Izcalli ya fue sede de varias presentaciones previo a la realización de las Fiestas Patrias de este Mes Patrio. Sin embargo, las autoridades municipales echaron toda la carne al asador con la presentación de artistas tanto el lunes 15 de septiembre como el martes 16 de septiembre.

¿Qué artistas estarán en Cuautitlán Izcalli en estas Fiestas Patrias 2025?

La cartelera oficial fue presentada en la semana, por lo que a continuación te presentamos qué artistas se presentarán en la Explanada Municipal de Cuautitlán Izcalli estas Fiestas Patrias:

15 de septiembre

Mariachi Alma Mexicana Rayito Colombiano La Adictiva

Hasta el momento, el único horario confirmado es la presentación de La Adictiva, la cual comenzará su presentación a las 22:00 horas del lunes.

La Adictiva comenzará su presentación a las 2200 horas del lunes. ı Foto: Especial.

16 de septiembre

Alonso y su Integración Musical

Los Cadetes de José Guadalupe

Estación Norteña

El evento, que fue llamado “El Grito de los y las Libres en Izcalli Festival”. ı Foto: Especial.

Dan recomendaciones y ubicaciones de estacionamientos

Las autoridades del municipio dieron una recomendación de seguridad para las personas que quieran asistir a los conciertos gratuitos programados para la noche mexicana. Se trata del ingreso de envases y bebidas, los cuales estarán prohibidos.

“Por tu seguridad y la de todos, durante las Fiestas Patrias no estará permitido ingresar con envases ni bebidas al área de conciertos”, indicaron en la red social Facebook.

Además, compartieron las ubicaciones de al menos 4 estacionamientos, mismos que tendrán un costo de 10 pesos y estarán abiertos 4 días. Las ubicaciones son las siguientes:

Soriana

Operagua

Parque de Las Esculturas

Habilitan estacionamientos para las Fiestas Patrias en Cuautitlán Izcalli. ı Foto: Especial.

¿Habrá Ley Seca en Edomex?

La Ley Seca es una prohibición para vender y comprar bebidas alcohólicas en hoteles, restaurantes, bares y otros establecimientos, cuyo objetivo es evitar contratiempos entre la ciudadanía.

Hasta el momento, ningún municipio del estado, ni ninguna autoridad estatal, han confirmado que se vaya a decretar Ley Seca el 15 o 16 de septiembre. Por lo anterior, hasta el momento no habrá prohibiciones para comprar o vender bebidas alcohólicas.

