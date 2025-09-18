Tlaxcala adquiere equipo de resonancia magnética de última generación

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, encabezó la inauguración del nuevo equipo de resonancia magnética Canon Galant 3T, de última generación, en el Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud (Itaes), considerado uno de los más avanzados de la región.

Este dispositivo es el segundo en su tipo en Latinoamérica y el primero en México con tecnología de punta para estudios de alta precisión, lo que posiciona a Tlaxcala a la vanguardia en diagnóstico médico especializado.

Ante los asistentes, la mandataria destacó la importancia del nuevo equipo, que permitirá ofrecer estudios de mayor calidad diagnóstica, con tecnología de última generación y en menor tiempo de espera, garantizando atención oportuna, precisa y con altos estándares de calidad.

“Para dimensionar qué importante es este nuevo equipo de resonancia. Imagínense que para una persona a veces el estudio representaba cerca de 30 minutos hasta una hora. Hoy se puede hacer desde 7 minutos (…) Por ejemplo, en el hospital Ángeles tienen de 1.5 teslas y nosotros de 3 teslas: el doble en capacidad, con tecnología de punta. Seremos los primeros en tener la mejor tecnología del país y eso siempre pondrá Tlaxcala en los primeros lugares nacionales”, destacó.

Cuéllar Cisneros abundó que desde el inicio de su administración se propuso invertir en infraestructura de salud y se logró con una inversión cercana a 10 mil millones de pesos, con recursos estatales, que han representado un gran esfuerzo de ahorro por parte de su administración.

“Quiero platicarles que cuando vino la presidenta Claudia Sheinbaum en su penúltima visita, tuve la oportunidad de llevarla a la Clínica de Mínima Invasión y se quedó impresionada. Me preguntaba que cuánto había costado ese modelo con tres quirófanos y el equipamiento y le decía que había costado: 320 millones de pesos. Se quedó impresionada, este modelo ha sido replicado a nivel nacional, se mandaron a hacer 12 clínicas como estas para todo el país. Y esos son los ejemplos que ponen Tlaxcala a nivel nacional”, aseguró.

En su mensaje, el director del Itaes, Adán Lima Bernal, destacó que la incorporación del nuevo equipo de resonancia magnética marca un precedente de innovación en el diagnóstico médico.

“Estamos hablando de una gran inversión, que posiciona a Tlaxcala a la vanguardia tecnológica en el país. Con este avance se ampliará el catálogo de estudios especializados, se mejorará la precisión y rapidez de los diagnósticos, se disminuirán los días de internamiento de los pacientes hospitalizados”, apuntó.

En el evento estuvieron el secretario de Salud, Rigoberto Zamudio Meneses; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Fanny Margarita Amador Montes; la presidenta Honorífica del Comité Consultivo de Bienestar y Desarrollo Social del Estado de Tlaxcala, Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar; la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Maribel León Cruz; el subdelegado médico del ISSSTE, Leonel Vázquez Nava.

Además, la presidenta honorífica del Sedif en Tlaxcala, Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar; la presidenta de la Comisión de Salud del Congreso local, Ana Bertha Mastranzo Corona; el presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, diputados locales y alcaldes, entre otras autoridades.

