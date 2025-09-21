En Acapulco, Fiscalía de Guerrero cumplimenta orden de aprehensión contra hombre requerido por EU

Fiscalía de Guerrero y autoridades federales cumplimentan orden de aprehensión con fines de extradición internacional.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó este domingo que se cumplimentó una orden de aprehensión con fines de extradición contra Juan “N”, requerido por autoridades de Estados Unidos por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio y amenazas en California.

La institución detalló que agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPGro) dieron cumplimiento al mandamiento judicial en el municipio de Acapulco y trasladaron al imputado para ponerlo a disposición de la autoridad federal.

“La Fiscalía General del Estado de Guerrero reafirma su compromiso con el fortalecimiento de las acciones coordinadas entre instituciones nacionales e internacionales, a fin de garantizar la procuración de justicia y combatir eficazmente la impunidad", añadió la institución en un comunicado.

