Delfina Gómez resalta inversión en obra pública con impacto en salud y educación

En su Segundo Informe de Gobierno, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, destacó que la obra pública ha sido impulsada como una herramienta para transformar comunidades, con proyectos que fortalecen la infraestructura de salud y educación en todos los municipios del estado.

En materia de obra pública nuestra visión es clara: cada proyecto debe transformar las vidas de las comunidades y generar cohesión social Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México



Infraestructura educativa

En el mensaje que dio con motivo del Segundo Informe, Delfina Gómez remarcó que, en los últimos dos años, se construyeron 513 espacios educativos, se rehabilitaron 165 planteles y se realizaron más de 4,800 labores de mantenimiento. Además, se distribuyeron 2.8 millones de útiles escolares y se otorgaron más de 120 mil becas a estudiantes de todos los niveles.

Delfina Gómez dio un mensaje por su Segundo Informe de Gobierno. ı Foto: Gobierno Edomex

Durante el ciclo escolar 2024-2025, más de 4 mil estudiantes se incorporaron al modelo de educación dual, que combina clases en el aula con prácticas en empresas. Asimismo, se impulsó la apertura de 10 nuevos bachilleratos tecnológicos y universidades de la Universidad Rosario Castellanos, así como la reconversión de cuatro secundarias en preparatorias.

Infraestructura en salud

En materia de salud, Gómez Álvarez inauguró el Hospital General de Atenco y destacó que en lo que va de su administración se han brindado más de 7 millones de consultas generales y especializadas.

La salud es un derecho y no un privilegio; nuestra prioridad es garantizar atención digna y cercana a la gente Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México



Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México. ı Foto: Gobierno Edomex

Obra pública con visión social

La mandataria recordó que su administración puso en marcha un programa de obra pública con una inversión de 1,500 millones de pesos, que incluye parques, drenaje y proyectos comunitarios.

En estos dos años de gobierno no existe un solo municipio en el Estado de México que no haya sido beneficiado con una obra Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México



