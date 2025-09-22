Delfina Gómez destaca programa histórico para mujeres y presume reducción de delitos en Edomex

Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, resalta histórico programa para la atención a las mujeres.

Durante su Segundo Informe de Gobierno, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, destacó los logros alcanzados mediante el programa “Mujeres con Bienestar”, así como los avances en seguridad registrados en los últimos dos años.

En el mensaje con motivo de su Informe, Gómez Álvarez destacó que se destinó una inversión histórica de 10 mil millones de pesos para apoyar a 650 mil mujeres con un beneficio bimestral de 2,500 pesos, además de servicios integrales como seguro de vida, gastos funerarios, atención médica y psicológica, apoyo dental y oftalmológico, así como asesoría legal.

Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México. ı Foto: Gobierno Edomex

No se trata solo de un apoyo económico, es una herramienta de autonomía. Vamos a llegar a más porque este programa es muy generoso y lo vamos a lograr Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México



Según datos oficiales, entre 2022 y 2024, más de 907 mil mujeres superaron la pobreza y 180 mil dejaron la pobreza extrema, en parte gracias a esta estrategia.

En materia de prevención de violencia, el gobierno mexiquense realizó 199 Operativos Violeta, que atendieron a más de 600 colonias y derivaron en 17 detenciones por delitos como lesiones y violencia familiar. Asimismo, se rehabilitaron 30 kilómetros de calles con luminarias y sistemas de monitoreo inteligente bajo el programa Caminemos Seguras.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, dio un mensaje por su Segundo Informe de Gobierno. ı Foto: Gobierno Edomex

El Estado de México también cuenta con 37 Centros Libres de Violencia, donde se imparten más de dos mil cursos y talleres, así como programas de apoyo a mujeres en situación de vulnerabilidad.

“Demostramos que las mujeres pueden ser protagonistas del cambio. Las mujeres sí podemos”, enfatizó la gobernadora.

Reducción de delitos en Edomex

Estos logros ocurren al mismo tiempo que el Gobierno del Estado de México ha alcanzado una reducción significativa de la inseguridad.

Delfina Gómez dio un mensaje por su Segundo Informe de Gobierno. ı Foto: Gobierno Edomex

En su mensaje, Gómez Álvarez aseguró que las políticas de seguridad han permitido disminuir los índices delictivos en la entidad. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el homicidio doloso se redujo 31 por ciento, el robo de vehículo 32 por ciento y la extorsión más del 26 por ciento.

La gobernadora detalló que se realizaron 1.6 millones de operativos, con la detención de más de 36 mil personas.

Estamos dando pasos firmes en la construcción de un estado más seguro; pero necesitamos de su ayuda: les convoco a denunciar a quienes dañan nuestra comunidad Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México



