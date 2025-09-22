Delfina Gómez destaca programa histórico para mujeres y presume reducción de delitos en Edomex

Durante su Segundo Informe de Gobierno, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, destacó los logros alcanzados mediante el programa “Mujeres con Bienestar”, así como los avances en seguridad registrados en los últimos dos años.
En el mensaje con motivo de su Informe, Gómez Álvarez destacó que se destinó una inversión histórica de 10 mil millones de pesos para apoyar a 650 mil mujeres con un beneficio bimestral de 2,500 pesos, además de servicios integrales como seguro de vida, gastos funerarios, atención médica y psicológica, apoyo dental y oftalmológico, así como asesoría legal.
No se trata solo de un apoyo económico, es una herramienta de autonomía. Vamos a llegar a más porque este programa es muy generoso y lo vamos a lograrDelfina Gómez, gobernadora del Estado de México
Según datos oficiales, entre 2022 y 2024, más de 907 mil mujeres superaron la pobreza y 180 mil dejaron la pobreza extrema, en parte gracias a esta estrategia.
Ni un paso atrás hasta que el cambio sea realidad: delfina en 2.º informe
En materia de prevención de violencia, el gobierno mexiquense realizó 199 Operativos Violeta, que atendieron a más de 600 colonias y derivaron en 17 detenciones por delitos como lesiones y violencia familiar. Asimismo, se rehabilitaron 30 kilómetros de calles con luminarias y sistemas de monitoreo inteligente bajo el programa Caminemos Seguras.
El Estado de México también cuenta con 37 Centros Libres de Violencia, donde se imparten más de dos mil cursos y talleres, así como programas de apoyo a mujeres en situación de vulnerabilidad.
“Demostramos que las mujeres pueden ser protagonistas del cambio. Las mujeres sí podemos”, enfatizó la gobernadora.
Reducción de delitos en Edomex
Estos logros ocurren al mismo tiempo que el Gobierno del Estado de México ha alcanzado una reducción significativa de la inseguridad.
En su mensaje, Gómez Álvarez aseguró que las políticas de seguridad han permitido disminuir los índices delictivos en la entidad. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el homicidio doloso se redujo 31 por ciento, el robo de vehículo 32 por ciento y la extorsión más del 26 por ciento.
La gobernadora detalló que se realizaron 1.6 millones de operativos, con la detención de más de 36 mil personas.
Estamos dando pasos firmes en la construcción de un estado más seguro; pero necesitamos de su ayuda: les convoco a denunciar a quienes dañan nuestra comunidadDelfina Gómez, gobernadora del Estado de México
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
am