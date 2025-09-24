Se forma la tormenta tropical ‘Humberto’ en el Atlántico: ¿representa un riesgo para México?

Humberto avanza en el Atlántico y podría intensificarse este fin de semana

La temporada de huracanes en el Atlántico continúa activa y este miércoles 24 de septiembre se formó la tormenta tropical “Humberto”, el octavo sistema con nombre de la temporada 2025.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) informó que el fenómeno se ubica aproximadamente a 550 millas (885 kilómetros) al este-noreste de las islas de Sotavento del Norte, en el Caribe oriental.

Tropical Storm #Humberto Advisory 1: Tropical Storm Humberto Forms in Central Tropical Atlantic. https://t.co/tW4KeGdBFb — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 24, 2025

De acuerdo con los reportes, "Humberto" mantiene vientos máximos sostenidos cercanos a los 65 kilómetros por hora y se desplaza con dirección oeste-noroeste a una velocidad aproximada de 24 kilómetros por hora.

Asimismo, los especialistas prevén que el sistema podría intensificarse gradualmente en los próximos días, con posibilidad de alcanzar la categoría de huracán hacia el fin de semana si se mantienen las condiciones favorables en aguas abiertas del Atlántico.

Por ahora, el NHC subrayó que no existen advertencias ni vigilancias costeras vinculadas a “Humberto”.

¿La tormenta afectará a México?

En particular, en México no se esperan efectos directos, pues los modelos de trayectoria actuales muestran que el ciclón se mantendría alejado del Caribe mexicano. La previsión indica que el sistema podría ir tomando un giro hacia el noroeste y, posteriormente, hacia el norte, siguiendo un patrón común de recurvatura que suele mantener a estos fenómenos lejos de las costas continentales.

No obstante, autoridades de protección civil recomiendan mantener la vigilancia constante sobre su evolución, ya que los pronósticos de trayectorias pueden variar con el paso de las horas y en función de factores atmosféricos como la presencia de sistemas de alta presión o los vientos en niveles altos de la atmósfera.

La formación de “Humberto” se da en un contexto de gran actividad ciclónica en el Atlántico, donde septiembre suele ser el mes más activo de la temporada.

Los meteorólogos recuerdan que las aguas cálidas de esta época del año y la disminución temporal de la cizalladura del viento facilitan la intensificación de tormentas.

En conclusión, aunque la tormenta tropical “Humberto” no representa riesgo inmediato para México, su evolución seguirá siendo monitoreada de cerca por los organismos meteorológicos internacionales.

La recomendación para la población es mantenerse informada a través de fuentes oficiales, como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el NHC, y no bajar la guardia durante lo que resta de la temporada de huracanes, que finaliza el 30 de noviembre.

