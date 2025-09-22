Ayuda huracán Lorena a rellenar presas de BCS

La directora general de la Comisión Estatal del Agua (CEA) del Estado de Baja California Sur, Lesvia Tatiana Davis Monzón, informó que tras el paso del huracán Lorena los niveles de las presas en la entidad aumentaron, lo cual ayudó de forma inmediata al sector ganadero y a la población.

En entrevista con La Razón, la funcionaria explicó que el embalse San Lázaro que se ubica en el municipio de Los Cabos y la presa Buena Mujer, en La Paz, son los únicos que ofrecen servicios de agua potable y el resto son para control de avenidas que tienen como objetivo mitigar el riesgo de inundaciones.

El Dato: Unas de las zonas que fueron golpeadas por los efectos del huracán Lorena es Cabo San Lucas, del cual se difundieron imágenes en las que había sitios inundados.

“Todas las presas tuvieron un incremento favorable en su nivel de almacenado, algunas llegaron a niveles notoriamente mejor, como la presa San Lázaro que es de uso público urbano, en el caso de La Paz en la presa Buena Mujer, hubo una pequeña recuperación, pero todo lo que cayó de agua fue favorable al igual que al resto de las presas”, dijo.

Antes del huracán Lorena, el pasado 22 de agosto, el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en el estado, Julio Villarreal, reconoció en conferencia que los volúmenes de las presas San Lázaro y la Buena Mujer registraban en ese momento niveles críticos.

De acuerdo con algunos medios locales, en algunas colonias como la Vista Hermosa, ubicada en el municipio de Los Cabos, se vieron afectadas por la disminución del volumen de la presa, debido a el avance de la temporada de calor y con lo cual no recibió servicio de agua.

42 cuencas hidrológicas existen en la entidad las cuales drenan agua

55 metros de altura mide la cortina de la presa La Palma, en Los Cabos

Además, de acuerdo con el monitor de sequía de la Conagua, el 31 de agosto dos zonas de la entidad registraban algún tipo de sequía.

Los datos mostraron que el municipio de Mulegé fue afectado con dos tipos de intensidad de sequía: moderada y anormalmente seco. La misma situación vivieron zonas de Loreto, Comundú y La Paz.

En el más reciente reporte del 15 de septiembre, la Conagua indica que Baja California Sur no padece sequía.

Davis Monzón también explicó que, a pesar de que la mayoría de las presas carecen de un sistema mecánico de apertura y cierre para controlar el flujo de agua, no se reportaron afectaciones y riesgos mayores tras el paso de Lorena.

“Estas lluvias que nos dejó el huracán Lorena fueron benéficas a este estado, principalmente, que es de clima desértico. No hubo afectaciones mayores y está todo dentro de los parámetros”, afirmó.

La funcionaria local mencionó que las lluvias ayudaron al sector ganadero local, pues la mayor parte de la ganadería en Baja California Sur es de libre pastoreo, donde los animales se alimentan de pastos en terrenos abiertos y pueden moverse libremente.

“El principal sector favorecido fue el ganadero, también se beneficia la recarga de los acuíferos, hay muchos pozos que no son profundos y que de forma inmediata empiezan a presentar niveles mayores y una recuperación, la cual se espera que sea paulatina”, dijo.

La titular del CEA de Baja California Sur también explicó que en las zonas rurales la población se vio beneficiada, ya que muchas personas se abastecen de agua a través de pozos someros que generalmente se construyen cavando un hoyo a mano y se recargan con las lluvias.

En el caso de las zonas urbanas como Los Cabos y La Paz, se vieron afectados por la operación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, por cuestiones de paros de bombeo por razones eléctricas.

“En Los Cabos la parte de la potabilización del agua que consiste principalmente en eliminar sustancias que resultan tóxicas para las personas, se suspendió porque hay que esperar a que baje la turbiedad en el caso de la presa San Lázaro y reiniciar el proceso de estabilización de la potabilizadora, por eso es que en estas zonas no se ve un beneficio”, aseguró la experta.

La funcionaria mencionó que, el Consejo Estatal de Protección Civil en Baja California Sur, el cual da seguimiento y hace acciones preventivas ante la posibilidad de afectaciones mayores, tuvo una organización buena y también fue buena la participación de la ciudadanía.

“Cada vez que ocurren sucesos así se mejora la conciencia de la protección civil desde los hogares e instituciones y comercios, entonces nos deja aprendizajes y lluvias definitivamente favorables, desearíamos que cada año nos llegue un huracán Lorena”, dijo.

