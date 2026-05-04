Incendio consume planta de Bachoco en Lagos de Moreno, Jalisco; hay 3 heridos | VIDEO

Incendio en planta de Bachoco, en Lagos de Moreno, Jalisco.

Se registró un incendio en la planta de Bachoco en Lagos de Moreno, Jalisco, el cual provocó largas columnas de humo, movilización de equipos de emergencia, y dejó tres personas lesionadas por inhalación de amoniaco.

A través de medios digitales, se reportó que el incendio se registró la madrugada de este lunes, en la fábrica ubicada sobre la autopista León - Aguascalientes, a la altura del cruce con el ramal Paso de la Mesa, en el citado municipio jalisciense.

FUERTE INCENDIO EN PLANTA PROCESADORA DE AVES BACHOCO.



La planta de Bachoco en Lagos de Moreno, Jalisco, quedó devastada tras un incendio registrado la noche del 3 de mayo. El siniestro movilizó a cuerpos de emergencia.



De acuerdo con reportes preliminares, el fuego inició en… pic.twitter.com/cdmCWrbZLQ — México Ahora (@AhoraMex) May 4, 2026

En medios digitales se difundieron fotografías de las largas columnas de humo que emergieron de la planta, las cuales se hicieron visibles varios metros a lo lejos.

Posteriormente, Protección Civil Jalisco informó que tomó conocimiento de los hechos y que, por ello, al lugar del siniestro acudieron elementos de emergencia.

INCENDIO EN PLANTA BACHOCO 🚨

Controlan fuerte incendio en planta de Bachoco en Lagos de Moreno, Jalisco. 🔥 El siniestro inició anoche tras presunta explosión; hay 3 lesionados por amoniaco (fuera de peligro). 🚑 Hay alerta atmosférica por el humo. 😷🏢#Bachoco #Jalisco 🇲🇽 pic.twitter.com/8SF2DdDAhg — Código MX (@CdigoMXdigital) May 4, 2026

Entre ellos, se presentaron elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Lagos de Moreno, la Asociación de Bomberos de Lagos de Moreno, personal de la brigada interna de la empresa, así como oficiales de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco.

Gracias a la acción de estos equipos, Protección Civil informó que el incendio fue controlado durante la madrugada, si bien con resultado de tres personas lesionadas por inhalación de amoniaco, quienes, explicó, “fueron atendidas en el lugar y se reportan fuera de peligro”.

“El incidente se presentó en el área de embarque y almacenamiento de materia prima, donde se llevaron a cabo labores intensivas para evitar la propagación del fuego a otras zonas de la instalación”, puntualizó Protección Civil.

La dependencia finalizó su comunicado asegurando que, en el lugar, al corte de las 10:00 horas de este lunes, continúan las labores de “remoción y enfriamiento”.

Se desconocen las causas del incendio, y se espera que en las próximas horas se actualice la información.

¿Cómo evitar incendios en el lugar de trabajo?

Instalar sistemas de detección de humo y alarmas contra incendios en puntos estratégicos

Contar con extintores vigentes, del tipo adecuado según el material almacenado y con señalización clara

Mantener los pasillos y salidas de emergencia libres de obstáculos en todo momento

Prohibir estrictamente fumar y el uso de llamas abiertas dentro del recinto

Realizar inspecciones periódicas de las instalaciones eléctricas para evitar sobrecargas o cortocircuitos

Almacenar los materiales inflamables o peligrosos en áreas ventiladas y contenedores certificados

Evitar la acumulación de basura, cartón y residuos que puedan servir de combustible

Capacitar al personal en el uso de extintores y protocolos de evacuación

Establecer un programa de mantenimiento preventivo para maquinaria y equipos que generen calor

Verificar que las puertas cortafuegos funcionen correctamente y no estén bloqueadas

Desconectar los equipos electrónicos que no sean necesarios al finalizar la jornada laboral

Delimitar claramente las zonas de carga de baterías para montacargas y vehículos eléctricos

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am