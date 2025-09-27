Feria San Francisco Pachuca Hidalgo 2025 late con orgullo nacional

El estado de Hidalgo celebra una de las festividades más esperadas del año: la Feria San Francisco Pachuca Hidalgo 2025, considerada entre las cinco mejores del país. Este magno evento se llevará a cabo del 25 de septiembre al 19 de octubre, consolidándose como un referente cultural y turístico a nivel nacional e internacional.

Durante 25 días, miles de visitantes disfrutarán de una experiencia única que combina entretenimiento, arte, gastronomía y tradición. La cartelera incluye la participación de 34 artistas en el Mega Domo de las Estrellas y 19 presentaciones en el Palenque, ofreciendo noches memorables para todos los gustos.

La secretaria de Turismo de la entidad, Elizabeth Quintanar Gómez, destacó que esta edición de la feria ha sido diseñada para sorprender a las familias hidalguenses y turistas:

“Hidalgo tiene algo y es la Feria San Francisco 2025, que late con orgullo. Es una feria totalmente diferente porque se incluyó cultura y deporte. Cuatro eventos del Cervantino, exposiciones, la Banda Sinfónica del Estado de México, conciertos, lucha libre, el espectáculo Gravity”, puntualizó.

La #FDSF2025 ofrece un espacio seguro, festivo y familiar, donde conviven la música, la cultura, el deporte y el arte.

Entre las principales atracciones se encuentran una vasta zona gastronómica, el pabellón artesanal y comercial, además del tradicional circo y juegos mecánicos. En el pabellón de Pueblos con Sabor, los 37 municipios hidalguenses con esta distinción presentarán una rotación gastronómica cada cuatro días, permitiendo a los asistentes degustar una gran variedad de platillos representativos del estado.

Seguridad garantizada para todos los asistentes

La seguridad de los asistentes es una prioridad para la administración estatal, encabezada por el gobernador Julio Menchaca Salazar. Por ello, autoridades de turismo, seguridad pública y protección civil realizaron un recorrido por las instalaciones para supervisar el operativo de seguridad que se mantendrá activo durante toda la feria.

Participan más de 500 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, incluyendo personal especializado del H. Cuerpo de Bomberos, Unidad K9, y el Centro C5i, encargado de videovigilancia y atención al 911. También colaboran la Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, la policía municipal de Pachuca y Protección Civil estatal.

El gobernador @juliomenchaca_ inauguró la @FeriaHidalgo. Dirigida a toda la población, para celebrar nuestras tradiciones, impulsar la economía local y consolidar a #Hidalgo como un referente cultural y turístico a nivel nacional.

Gracias a estas acciones, el primer fin de semana de la feria concluyó con saldo blanco, destacando las presentaciones del grupo Moenia en el Mega Domo de las Estrellas y Pancho Barraza en el Palenque.

Invitación abierta a México y el mundo

El gobierno estatal reitera su compromiso con la seguridad, el desarrollo turístico y el fortalecimiento de las tradiciones que enorgullecen a sus habitantes, por lo que invitan a turistas nacionales y extranjeros a vivir la magia de Hidalgo.

“Queridos amigos que viven, radican en el en algún otro estado y si son del extranjero, lleguen por el AIFA y vengan al estado de Hidalgo porque es una gran oportunidad de ver un crisol de folclor, un mosaico multicolor y es la feria San Francisco 2025”, expresó la secretaria de Turismo estatal.

