Inicia en Tamaulipas una nueva era de legalidad y justicia: Américo Villarreal

Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas, atestiguó la toma de protesta de las y los juzgadores que integran el nuevo Poder Judicial, y que convierte al estado en unos de los primeros estados del país que elige a sus tres Poderes por voto directo del pueblo.

“El mandato se ha cumplido y estamos atestiguando un acto de gran trascendencia en la historia y política de nuestra Nación, así como de nuestro estado como Estado libre y soberano de Tamaulipas, y lo hacemos en el mejor ambiente de colaboración y fortaleza institucional posible”, expresó Villarreal.

“Para orgullo nuestro, en Tamaulipas tomamos una decisión y fuimos a procesos concurrentes, para elegir a través del voto al 100 por ciento de las personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado, y hoy estamos aquí convencidos de que hicimos lo correcto”, dijo.

Villarreal indicó que la refundación histórica, de fondo y trascendente, del Poder Judicial de Tamaulipas, debe lograr que ley y justicia se encuentren, y que la ley sea el instrumento que concreta en normas lo que la justicia dicta como ideal.

“Cuando se legisla con equidad y transparencia y respeto a la dignidad humana, la ley se convierte en el reflejo más fiel de la justicia; así, la ley en el terreno de lo escrito y obligatorio, con la justicia en el ámbito de valores y principios, están llamados a complementarse, porque la ley sin justicia es opresión, y una sociedad que pide justicia sin ley cae en la incertidumbre. Sólo cuando ambas se abrazan, la convivencia humana alcanza su plenitud” Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas



Luego de la toma de protesta de las y los 147 magistrados y magistradas y juezas y jueces, a cargo del presidente de la Junta de Gobierno, diputado Humberto Prieto Herrera, el gobernador destacó que este acto deja para la posteridad y una imagen inédita, con la concurrencia del pleno de los tres Poderes del Estado, “pero esta vez todos con la legitimidad democrática y la autoridad moral que otorga el respaldo del pueblo”, expresó.

Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas. ı Foto: Cortesía

Combatiremos la corrupción sin titubeos: Tania Gisela Contreras

En su intervención, la magistrada presidenta electa del Supremo Tribunal de Justicia, Tania Gisela Contreras López, hizo reconocimiento al gobernador Américo Villarreal Anaya por su visión transformadora y por ser uno de los grandes impulsores de este momento histórico, y reiteró que el Poder Judicial que hoy nace se conducirá con independencia, responsabilidad e imparcialidad, sometido única y exclusivamente al imperio de la ley y a la voluntad de un pueblo que reclama justicia y paz.

“Combatiremos la corrupción sin titubeos. En el nuevo Tribunal de Disciplina no habrá ni impunidad ni tolerancia; ningún acto de corrupción quedará sin castigo. Quien atente contra la justicia, atenta contra el pueblo y no tendrá cabida en este Poder Judicial”, aseguró.

Tania Contreras convocó a las y los juzgadores a hacer de la justicia un instrumento de paz. “Una justicia que defienda, que restaure, que reconcilie, que abra caminos de prosperidad y esperanza, y que cada sentencia de este poder se haga una piedra firme en el puente que una a Tamaulipas con el futuro que se merece”.

Rinde protesta Tania Gisela Contreras López. ı Foto: Cortesía

La legitimidad no es privilegio sin obligación multiplicada: Humberto Prieto

Por su parte, el diputado Humberto Prieto Herrera aseguró que Tamaulipas eligió libremente a sus nuevas y nuevos juzgadores. “Hoy podemos decir con orgullo que 147 mujeres y hombres recibieron del pueblo el mandato de impartir justicia con independencia, imparcialidad y vocación de servicio”.

“A ustedes, juezas, jueces, magistradas y magistrados electos, les hablamos con franqueza y con respeto. La legitimidad que hoy reciben no es un privilegio, es una obligación multiplicada. No los eligieron para favorecer a nadie, sino para servir a todas y a todos por igual”, sentenció.

cehr