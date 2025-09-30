Inundaciones en Neza dejan damnificados; recibirán apoyo por parte del gobierno

El fin de semana 24 colonias de Neza resultaron afectadas tras una tormenta que se registró durante el sábado, por lo que diferentes órganos gubernamentales comenzaron a accionar en el municipio.

Tras las fuertes lluvias que se registraron el 28 de septiembre en el municipio de Nezahualcóyotl,Estado de México, la Secretaría de la Defensa Nacional activó el Plan DN-III-E en su fase de auxilio, por lo que se desplegaron más de 120 efectivos y 12 vehículos del Ejército y la Guardia Nacional.

Durante este despliegue realizado el 29 de septiembre, realizaron recorridos, perifoneo y evacuación de las personas afectadas, así como desazolve de calles, con la finalidad de salvaguardar el bienestar de quienes residen la zona y ayudarles a recuperar sus bienes.

Por medio de redes sociales la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que se estaba realizando el Censo Bienestar, luego de que los residentes del municipio de Nezahualcóyotl resultaran afectados por las fuertes lluvias.

La secretaria precisó que esta iniciativa se dio por instrucciones de la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, quien pidió que se trasladaran a las zonas afectadas.

Por su parte el presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, informó que se escuchó y atendió a las familias que resultaron afectadas por la lluvia.

Precisó que por la noche del domingo y la madrugada de hoy se realizó entrega de alimentos, así como atención médica a los pobladores de Nezahualcóyotl que se acercaron al Centro de Mando.

En el Centro de Mando el gobierno municipal, el gobierno estatal, el gobierno federal y la Conagua se están coordinando para poder continuar apoyando a las familias “hasta que termine esta contingencia”.

Asimismo, el secretario general del gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, informó que acudieron al municipio para realizar un recorrido con la finalidad de supervisar las acciones que se implementaron en la región.

Precisó que en al municipio arribaron 22 equipos especializados para atender todas las afectaciones de las calles y viviendas, luego de que se registraran lluvias atípicas.

Agua rosa en las calles de Neza ı Foto: Redes Sociales

¿Por qué hay agua roja en Neza?

El fin de semana se registraron fuertes lluvias en el Valle de México, por lo que el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México resultó bastante afectado.

De acuerdo con la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, se realizaron jornadas de limpieza en las calles, casas y cisternas. Esto debido a que las inundaciones provocaron que saliera agua contaminada de los drenajes.

Conforme a lo informado del director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, la lluvia registrada específicamente en las colonias José Vicente Villada y Ampliación José Vicente Villada equivale a 8 mil 500 pipas de agua.

Precisó que además de la intensidad de la lluvia, la acumulación de basura, y el deterioro de la infraestructura por hundimientos provocaron las inundaciones en varios municipios.