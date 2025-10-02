Repavimentan 217 kilómetros de vialidades en Huixquilucan

Con la repavimentación con concreto hidráulico de la calle Bosque del Secreto, en el fraccionamiento La Herradura, el Gobierno de Huixquilucan suma más de 217 kilómetros de avenidas y calles completamente repavimentadas, convirtiéndose en el municipio que más obra pública realiza en el Estado de México para renovar vialidades, con el propósito de contar con vías en óptimas condiciones que brinden seguridad a los usuarios, reducir los tiempos de traslado y agilizar el tránsito.

Al asistir a este fraccionamiento y cortar el listón inaugural, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, apuntó que estas obras se han llevado a cabo por igual en las zonas Popular, Residencial y Tradicional que conforman el municipio, con lo que se avanza la modernización de las vías de comunicación.

Detalló que, en estos trabajos, se han invertido más de 155 millones de pesos en lo que va de 2025, para atender las demandas de la ciudadanía y que las comunidades, colonias y fraccionamientos de Huixquilucan cuenten con vías de comunicación e infraestructura de calidad.

“Saben que cuentan con nuestro apoyo y respaldo 24/7 y estas obras son resultado del trabajo que realizamos en el gobierno municipal en beneficio de todos. Visitamos y recorrimos todo el municipio para escuchar y atender sus solicitudes, tal es el caso de la repavimentación de esta calle. Este tipo de obra que realizamos en todo el territorio, es el ejemplo del compromiso que tenemos para mejorar la movilidad y la seguridad de quienes transitan diariamente en Huixquilucan, y, además aumenta la plusvalía de las viviendas, elevando su patrimonio a favor de las familias”, refirió Romina Contreras.

Ahí mismo, la alcaldesa informó a los vecinos que la repavimentación de la calle Bosque del Secreto consistió en el cambio de carpeta de más de dos mil metros cuadrados y, para ello, se destinó una inversión de 4.2 millones de pesos, como resultado de las finanzas sanas que mantiene el gobierno municipal y el manejo responsable del erario público.

Por su parte, la directora general de Infraestructura y Edificación de Huixquilucan, Jessica Nabil Castillo Martínez, agregó que esta obra es un compromiso más de la alcaldesa Romina Contreras para mejorar las condiciones de manejo, pues contar con calles en óptimas condiciones reduce el riesgo de accidentes.

“Es una obra de alto impacto porque es una vialidad alterna a Bosques de la Herradura y hay mucho flujo. Agradezco la paciencia que tuvieron los vecinos, ya que cerramos por un tiempo esta calle. Es un gobierno de hechos y no de palabras y, sobre todo, que da resultados eficientes”, dijo.

Asimismo, la presidenta de la Asociación de Colonos de La Herradura, Dulce María Sardiñas, reconoció el trabajo de la alcaldesa Romina Contreras y su equipo para construir un mejor Huixquilucan, de la mano con la ciudadanía.

El Gobierno de Huixquilucan seguirá con el Programa de Obra Pública 2025, con obras de primer nivel que contribuyan a seguir avanzando en el desarrollo del municipio y elevar la calidad de vida de la población, como ejemplo, están la repavimentación de la carretera Río Hondo-Huixquilucan, el Camino a Santiago Yancuitlalpan, Vialidad de la Barranca y Vía Magna-Magnocentro Sur, y el inicio de la modernización de las carreteras Dos Ríos-San Ramón y Dos Ríos-San Francisco Ayotuxco.

