Centro de Oficios Huixquilucan certificará a sus egresados para ampliar sus oportunidades laborales

El Centro de Oficios DIF Huixquilucan certificará a sus egresados, luego de que fue avalado como Entidad de Certificación y Competencias Laborales, por parte del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), lo que ampliará las oportunidades de crecimiento a los jóvenes y adultos que aquí se preparan.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, explicó que la incorporación del Centro de Oficios Huixquilucan como Entidad de Certificación y Competencias Laborales se formalizó, luego de que el Sistema Municipal DIF firmó un convenio con la dependencia federal, ya que los conocimientos que adquieren en este espacio, impulsan la profesionalización de los huixquiluquenses.

La Presidenta Municipal destacó que el certificado avala las capacidades de los egresados para mejorar su calidad de vida. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

Agregó que este logro no solo fortalece al territorio, sino que también abre nuevas oportunidades para quienes buscan superarse a través de la capacitación y trabajo, pues los egresados obtendrán un certificado que avala sus capacidades, habilidades y talentos, así como el aprendizaje que obtuvieron en el Centro de Oficios.

“Me llena de alegría ver a tantos jóvenes y adultos inscritos en el Centro de Oficios, preparándose día a día para ser mejores y construir un futuro con más oportunidades laborales. Estamos trabajando 24/7 para impulsar el desarrollo de la competitividad económica del municipio, y que más personas cuenten con las herramientas necesarias. Sigan preparándose, pues el único límite que tienen para crecer, son ustedes mismos”, puntualizó la presidenta municipal.

Autoridades federales y municipales formalizan el convenio para la certificación de competencias laborales en Huixquilucan. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

Ahí mismo, el coordinador de Operaciones y Servicios a Usuarios de Conocer, Aarón Osuna Espinoza, reconoció la labor de Romina Contreras por impulsar políticas públicas que colocan a los ciudadanos como protagonistas de su propio desarrollo, pues esta acreditación fortalece la calidad educativa, el desarrollo local y la vinculación con el sector productivo de Huixquilucan.

“El Centro de Oficios se suma a una red de prestadores de servicios integrada por instituciones que promueven el talento, el conocimiento y el saber hacer de las personas, bajo principios de equidad, inclusión y libre acceso. Lo que hoy reconocemos es el compromiso de un equipo que ha logrado traducir los ideales y necesidades en acciones completas”, sentenció.

El Centro de Oficios ha beneficiado a más de 3,740 personas con talleres de belleza, gastronomía y oficios técnicos. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

Por su parte, la secretaria del Ayuntamiento de Huixquilucan, Alma Rocío Rojas Pérez, comentó que la firma de este convenio significa un paso trascendental para la profesionalización de los huixquiluquenses, toda vez que tendrán un documento que los ayude a encontrar un trabajo o abrir una empresa.

En tanto, la presidenta del Sistema Municipal DIF Huixquilucan, Ana Luisa Pérez Aguilar, recordó que, en 2018, inició la construcción de este Centro de Oficios, impulsado por la ahora alcaldesa de Huixquilucan, para promover la inclusión social y la equidad de género, además de ampliar las oportunidades de generación de ingresos en beneficio de las familias.

Cabe destacar que, desde la apertura del Centro de Oficios en el Mirador, en 2022, se han beneficiado más de tres mil 740 personas con talleres y cursos como gastronomía, servicios y hospitalidad, belleza y cuidado personal, manualidades y oficios creativos, educación y tecnología, oficios técnicos y cuidado personal y social, entre otros.

