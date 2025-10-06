Denuncian desaparición de sacerdote en Guerrero

La Diócesis de Chilpancingo- Chilapa denunció la desaparición del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada quien estaba en funciones en la parroquia de San Cristóbal en Mezcala.

En un comunicado la diócesis pidió a las autoridades la pronta localización del sacerdote y rogó presbiterio elevar sus oraciones en diferentes comunidades parroquiales para que sea localizado y respetada su integridad.

“Por este momento tan delicado que estamos viviendo pido a todo el presbiterio evitar las especulaciones y mantener un espíritu optimista en medio de la adversidad”, señala el comunicado.

OREMOS POR LA SALUD Y BIENESTAR DEL PBRO. BERTOLDO PANTALEÓN ESTRADA. Ante los acontecimientos que recientemente he... Publicado por Diócesis de Chilpancingo-Chilapa en Lunes, 6 de octubre de 2025

La diócesis confirmó que se pidió a las autoridades la activación de los protocolos de búsqueda y localización para el párroco.

El sacerdote de 58 años trabaja en la comunidad de Mezcala, municipio de Eduardo Neri, en el estado de Guerrero.

De acuerdo con la ficha de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Guerrero, Pantaleón Estrada fue visto por última vez el sábado 4 de octubre en la comunidad de Azcala.

Al momento de su desaparición, el hombre de 1.65 m de estatura y complexión robusta portaba un pantalón de vestir oscuro, una guayabera azul rey con franjas blancas verticales y huaraches.

“Ruego al presbiterio que eleven sus oraciones en las diferentes comunidades parroquiales para que sea respetada la integridad de su persona y sea localizado con bien”, expresó la diócesis en el comunicado.

En los comentarios de la publicación, los residentes de la comunidad y los creyentes comparten mensajes donde piden su regreso con bien, además de algunos en donde piden a las autoridades actuar de manera pronta.

