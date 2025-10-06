Impulsa Ricardo Gallardo seguridad y desarrollo sin límites en el Altiplano

El Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona entregó este lunes nuevas patrullas, motocicletas y equipamiento táctico a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Matehuala, como parte de las acciones para fortalecer la paz y la tranquilidad a las familias de las cuatro regiones y como parte de una inversión de más de 600 millones de pesos este año que incluyeron un helicóptero, 187 vehículos y equipamiento especializado.

En el evento el Mandatario Estatal dio a conocer que, como parte del impulso sin límites al desarrollo del Altiplano, la nueva autopista de San Luis-Matehuala incluirá una conexión con la Carretera Interserrana de Nuevo León, por lo que se consolidará como una vía nacional y extensión de la movilidad del norte del país, lo que contribuirá a detonar como nunca el crecimiento del Estado al conectarlo de forma más fácil y ágil segura con la frontera con Estados Unidos.

Al destacar que ahora Matehuala contará con más patrullas, más herramientas y más respaldo para proteger a las familias potosinas tras décadas de abandono de la herencia maldita, Gallardo Cardona, dio a conocer que para este municipio se entregaron 15 unidades policiales, de las cuales tres son camionetas doble cabina, ocho vehículos sedanes y cuatro motocicletas.

Adicionalmente, se dotó a las y los elementos de 50 chalecos balísticos, 10 cascos balísticos, 130 botas tácticas, 260 camisas, 130 chamarras, 260 gorras y 260 pantalones tácticos, tras remarcar que la seguridad pública es una prioridad, por lo que continuará apoyando a los municipios con equipamiento moderno, patrullas y capacitación constante para sus cuerpos policiales para seguir avanzando hacia un San Luis Potosí sin límites, con justicia, paz y desarrollo para todas y todos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR