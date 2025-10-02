San Luis avanza en atracción de inversión; Ricardo Gallardo inaugura nueva planta japonesa

San Luis Potosí avanza como referente nacional en atracción de inversiones internacionales, por lo que este jueves, el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona atestiguó la inauguración de la planta japonesa Yamaguchi MFG México, que invirtió más de 250 millones de pesos en el Parque Industrial Colinas de San Luis, en Villa de Pozos, con la generación de más de 100 nuevos empleos.

Con la presencia de los directivos de la compañía, encabezados por Shozo Yamaguchi, Presidente de Yamaguchi MFG, y el Cónsul General del Japón, Takero Aoyama, el Mandatario Estatal, Ricardo Gallardo Cardona, resaltó que San Luis Potosí cuenta ahora con una oficina de representación del Estado en Japón para mantener un puente de comunicación directa con las y los empresarios de Asia, una decisión que empieza a dar frutos, al destacar la colaboración que se está haciendo entre Japón y México y entre San Luis Potosí y su oficina de Tokio.

Al refrendar el compromiso de su Gobierno por abrir más oportunidades de desarrollo y crecimiento para las familias potosinas, el Mandatario Estatal, Ricardo Gallardo Cardona, destacó su orgullo y emoción “en este momento histórico para su empresa y para el Estado, porque su llegada representa mucho más que una inversión, es la confirmación de que San Luis Potosí sabemos abrir las puertas al mundo, generar confianza y construir un futuro sin límites”.

La empresa japonesa refuerza la confianza internacional en la estabilidad y el crecimiento económico de San Luis Potosí, fundada en 1950, Yamaguchi Co. Ltd cuenta con presencia en siete países y más de mil empleados en el mundo, fabricando piezas automotrices de alta calidad para marcas como Toyota, Lexus, Honda, Nissan y Mazda. Esta apertura consolida al Estado por su vocación automotriz y fortalece su posición como motor económico de México.

