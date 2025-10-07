En Veracruz, asesinan a familia dentro de su casa

Sólo 6 de cada 100 policías municipales reciben algún tipo de apoyo para vivienda, según el Censo Nacional de gobiernos Municipales.

La madrugada del lunes 6 de octubre, una familia fue brutalmente atacada dentro de su vivienda en la comunidad Buenavista, perteneciente al municipio de Espinal, al norte de Veracruz.

En el lugar fueron encontrados los cuerpos sin vida de una mujer, su hija y un hombre identificado como el esposo de una de ellas. Todos presentaban impactos de bala y signos de extrema violencia.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, una de las víctimas fue decapitada, mientras que en la escena se localizó una cartulina con un mensaje amenazante que decía: “Esto me pasó por chapulín”. Este tipo de mensajes suelen estar vinculados a disputas internas entre grupos criminales por el control de la zona.

Vecinos denuncian amenazas previas y clima de inseguridad

Habitantes de Buenavista informaron que la familia había recibido amenazas en días anteriores, aunque se desconocen los motivos. Algunos testigos relataron que escucharon varias detonaciones durante la madrugada y, al salir de sus viviendas, descubrieron la escena del crimen.

El hecho ha causado profunda consternación en la comunidad y reavivado la preocupación por la creciente ola de violencia que azota la región norte del estado. Espinal, junto con municipios cercanos como Papantla y Coyutla, ha registrado un incremento de hechos violentos en los últimos meses.

Fiscalía abre investigación; no hay detenidos hasta el momento

Tras el hallazgo, elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano acordonaron la zona para permitir las diligencias de los peritos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, que inició una carpeta de investigación.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) de Papantla para su identificación y necropsia.

Hasta ahora no se han reportado detenciones, y las autoridades informaron que se mantienen abiertas todas las líneas de investigación. Mientras tanto, fuerzas de seguridad han intensificado los operativos en la región para evitar nuevos ataques.

