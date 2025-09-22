UNAM informa que atacante de alumno en CCH Sur fue detenido; ya se investigan los hechos

Un alumno pierde la vida en CCH Sur tras ataque con arma blanca, la UNAM informa que el responsable fue detenido y se están realizando las investigaciones correspondientes.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó, por medio de un comunicado, que dos personas de la comunidad del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur fueron agredidas dentro de las instalaciones por un alumno con un arma blanca.

Apuntó que las autoridades correspondientes activaron un protocolo de atención para casos de violencia con arma, una vez que estas se enteraron.

Aseguraron que el personal universitario auxilió a las personas que fueron agredidas con el arma blanca por dicho estudiante, quien fue puesto a disposición de las autoridades.

La universidad confirmó que uno de los dos lesionados con arma blanca era un alumno, quien lamentablemente falleció, mientras que la otra persona lesionada es un trabajador del plantel CCH Sur, quien ya fue trasladado para recibir la atención médica necesaria.

Tras este hecho, las clases en el CCH Sur de la UNAM fueron suspendidas de manera inmediata. Se pide a los alumnos estar atentos a los canales oficiales para más información

Para proteger a la comunidad y llevar a cabo las investigaciones necesarias por las autoridades competentes las clases fueron suspendidas de manera inmediata. Condenamos y lamentamos estos hechos de violencia. UNAM



Se activó el protocolo de atención para casos de violencia ı Foto: Fundación UNAM

Por su parte, el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur informó que con el propósito de realizar las investigaciones periciales sobre los hechos las clases se mantendrán suspendidas hasta nuevo aviso.

La tarde de este lunes un estudiante del CCH Sur perdió la vida tras ser agredido con una navaja dentro del plantel ubicado en la alcaldía Coyoacán.

Además del estudiante, un trabajador del plantel resultó lesionado con la misma arma blanca, esto tras forcejear con el agresor.

Respecto a lo ocurrido, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) informó que personal de la SSC acudió al plantel, al cual no les permitieron acceso de manera inmediata por la autonomía de la institución.

Precisaron que se solicitó la presencia de la Fiscalía de la Ciudad de México para realizar los servicios periciales y las investigaciones correspondientes, y afirmaron que la SSC se encuentra a disposición de las autoridades ministeriales.

Hasta el momento tanto las instituciones académicas como la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no han dado a conocer más información con respecto a los hechos ocurridos.

