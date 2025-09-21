Cantante y coequipero colombianos desaparecidos no estuvieron en Sonora: Fiscalía Estatal

La Fiscalía General del Estado de Sonora informó que “no se tiene registro, denuncia o indicio” de que los cantantes colombianos desaparecidos Byron Sánchez y Jorge Herrera estuvieron en el estado.

La fiscalía difundió un comunicado, luego de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro pidió apoyo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum para dar con la ubicación de los cantantes colombianos.

“Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera. Desaparecieron después de su concierto en Sonora, quizás por las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente,”, dijo el mandatario colombiano.

Por su parte la fiscalía de Sonora aseguró que hasta el momento no se cuenta con ningún dato que “soporte la posibilidad de que hayan venido a cantar al estado de Sonora en fecha alguna”.

También informó que mediante coordinación interinstitucional se estableció que los cantantes fueron vistos por última vez en la Ciudad de México y las investigaciones corten a cargo de las autoridades capitalinas, las cuales ya publicaron las fichas de búsqueda.

También reiteraron que seguirán realizando indagaciones para establecer cualquier dato que pudiera surgir y que sirva en las investigaciones para dar con el paradero de los artistas colombianos.

