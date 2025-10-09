Continúa apagón en zonas de Chiapas

Personal de la CFE lleva a cabo labores para restablecer el servicio, ayer.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó sobre la recuperación de 70 por ciento del servicio eléctrico luego de que una torre de alta tensión, Venustiano Carranza, Chiapas, colapsó por la crecida del Río Blanco y dejó sin servicio a tres municipios.

Por medio de un comunicado, la empresa informó que 119 trabajadores electricistas trabajan desde el incidente en el restablecimiento de la energía para los habitantes de los municipios de Comitán, Margaritas y Trinitaria. La afectación a los hogares ocurrió el pasado martes.

“Las plantas de emergencia están en proceso de instalación en servicios prioritarios para la comunidad como clínicas, gasolineras, sistemas de bombeo y antenas de comunicación para restablecerles el suministro eléctrico y reducir el impacto a la población en general”, indicó la CFE en un primer comunicado.

A lo largo del miércoles, los electricistas trabajaron por tierra y aire para restablecer el suministro eléctrico, incluso esto lo hicieron pese a las condiciones adversas.

El Tip: Autoridades de Chiapas informaron sobre la habilitación de refugios temporales para las personas afectadas por esta situación.

Este evento ocurrió 11 días después de que en la Península de Yucatán se reportara un apagón masivo que afectó a cerca de dos millones de habitantes de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. La causa de la falla fue resultado del mantenimiento en las líneas de transmisión.

Medios locales informaron que el martes, tras el apagón, los habitantes de los municipios de Chiapas tomaron distintas medidas de seguridad como cerrar sus viviendas a temprana hora y otros más no salieron a las calles.

Esto, porque las calles lucieron totalmente oscuras y sólo los automóviles y motocicletas iluminaban las aceras. Otras personas usaron las lámparas de sus celulares para alumbrar.