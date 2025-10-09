Tormenta tropical Raymond provoca inundaciones en Zihuatanejo; autos quedan varados

Las primeras lluvias derivadas de la tormenta tropical Raymond han provocado severas inundaciones en Zihuatanejo, afectando calles, viviendas y comercios, así como alterando la vida cotidiana de los habitantes de esta ciudad costera.

En calles principales del centro, como 5 de Mayo, Benito Juárez, Cuauhtémoc y José María Morelos, el nivel del agua que alcanzó un metro de altura, dificultando la circulación de vehículos y peatones.

La atención a la ciudadanía en el municipio de Zihuatanejo es primordial para la Policía Estatal ante las lluvias provocadas por la Tormenta Tropical Raymond, tal y como lo ha instruido la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.



En la colonia Vicente Guerrero, un taxi fue arrastrado por la corriente, mientras que otros automóviles y motocicletas quedaron atrapados en diversas zonas de la ciudad.

La población ha sido testigo del arrastre de objetos y el ingreso de agua a viviendas y comercios, especialmente en zonas bajas y cercanas a canales urbanos. Las autoridades han exhortado a la ciudadanía a no transitar por calles inundadas y a mantenerse alerta ante posibles desbordamientos.

Atención inmediata ante afectaciones por tormenta tropical Raymond en Zihuatanejo



Acciones de autoridades y medidas preventivas

Protección Civil municipal, la Marina y el Ejército han desplegado brigadas para asistir a la población y despejar las áreas afectadas. Se han habilitado refugios temporales en caso de que se requieran evacuaciones, aunque hasta el momento no se reportan desplazamientos masivos.

Como medida preventiva, las clases han sido suspendidas en diversas instituciones educativas, mientras se mantiene el monitoreo constante de la tormenta tropical y sus efectos en la región.

Los comercios locales han sufrido daños en inventarios y estructuras, mientras que la actividad turística, fundamental para Zihuatanejo, se ha visto afectada por el cierre temporal de playas y cancelación de reservas.

En las zonas rurales cercanas, las lluvias intensas han generado pérdidas agrícolas, principalmente en cultivos ubicados en áreas propensas a deslizamientos, aunque aún no se cuentan con cifras oficiales sobre el alcance de los daños.

Recomendaciones y riesgos

Las autoridades recomiendan:

No transitar por calles inundadas.

Asegurar ventanas y objetos sueltos.

Evitar acercarse a postes o cables eléctricos.

Mantener un kit de emergencia listo.

Seguir las indicaciones de Protección Civil y medios oficiales.

Mientras la tormenta tropical Raymond continúa su trayectoria, las lluvias podrían prolongarse, aumentando el riesgo de nuevas inundaciones y afectaciones en Zihuatanejo. La ciudadanía permanece alerta, esperando que las medidas preventivas y los equipos de emergencia mitiguen los impactos en las próximas horas.

Raymond: trayectoria e intensidad

Raymond se localiza aproximadamente a 125 km al sur-suroeste de Tecpán de Galeana y 190 km al sur-sureste de Zihuatanejo, con vientos sostenidos de 55 km/h y rachas de hasta 75 km/h, desplazándose hacia el oeste-noroeste a 22 km/h.

Se pronostica que produzca lluvias torrenciales en Guerrero y Michoacán, con riesgos de desbordamientos en ríos, arroyos y canales urbanos, como el canal de La Boquita, que atraviesa la ciudad.

