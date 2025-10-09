Raymond crece a tormenta tropical; lluvias rompen récord en Veracruz y Puebla, activan protocolo de emergencia

A partir de este martes y durante los próximos tres días, México enfrentará condiciones meteorológicas adversas a causa de los diversos fenómenos que se han generado y que hasta ahora ya impactaron los estados de Oaxaca, Puebla y Veracruz, donde el acumulado de precipitaciones ha roto récord mensual en un solo día.

El coordinador del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Fabián Vázquez Romaña, expuso en conferencia que la depresión tropical Raymond, ubicado hasta esta tarde cercano a Tecpan de Galeana, Guerrero, ya se convirtió en tormenta; a pesar de su rápido avance, se prevé un debilitamiento hacia el fin de semana y con un impacto menor en costas de Baja California Sur.

⚠️ La #DepresiónTropical Diecisiete-E se ha fortalecido a #TormentaTropical #Raymond en el océano Pacífico ⚠️



▪️Se localiza a 125 km al sur-suroeste de Técpan de Galeana, #Guerrero, y a 190 km al sur-sureste de Zihuatanejo, Gro.

▪️Infórmate del pronóstico y trayectoria en… pic.twitter.com/6erhYMKnWo — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 9, 2025

Sin embargo, el principal alertamiento parte de las intensas lluvias que han caído en Oaxaca, donde en 24 horas se tuvieron acumulados de 320 mm, rompiendo los registros que se tenían; lo mismo se observó en puntos como Cuetzalan, Puebla, y El Morralito, Veracruz, donde las lluvias igual rondaron los 300 mm en 24 horas y que hace de esto un “evento extremo y extraordinario”.

Ahondó en que esto registrado en apenas un día, representa el acumulado de lluvia en todo un mes para esta temporada del año, por lo que al considerar que las condiciones de extrema precipitación se mantendrán, entonces los registros serán rebasados por mucho más.

“La lluvia que cae durante todo el mes de octubre y vean que en las regiones del norte de Veracruz y de Oaxaca más o menos andan del orden de los 200 a 300 mm acumulados de lluvia y ayer, tan solo en 24 horas, cayó prácticamente todo lo que cae en un solo mes… Así que, ya toda la lluvia que se vaya acumulando también durante el día de hoy y mañana, pues obviamente vamos a rebasar la climatología, lo que lo convierte en una en una condición realmente extrema de lluvias.”, dijo.

Expuso que los pronósticos apuntan máximos de lluvia para el norte de Veracruz en los próximos tres días, también para el sur de Tamaulipas, el norte de Oaxaca y toda la región de Guerrero, así como la costa de Michoacán.

Debido al avance de Raymond, se prevé lluvia intensa en los estados de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, así como en la península de Baja California Sur, donde también se esperan acumulados de 25 a 50 mm.

También advirtió sobre un oleaje que también pudiera ir de 4 a 5 metros en la costa del Pacífico centro y la península de Baja California Sur.

De acuerdo con lo expuesto, Daniel Arriaga Fuentes, subgerente de Hidrología Operativa, 17 presas ubicadas en las nueve entidades con mayores precipitaciones ya se encuentran por arriba del total de su capacidad almacenamiento, mientras que una, en BCS ya está en su punto máximo.

