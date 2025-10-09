Aviso de tormenta tropical: Estos son los estados afectados con fuertes lluvias por Raymond

La tormenta tropical Raymond causará lluvias fuertes, rachas de vientos de hasta 95 kilómetros por hora y olejaje con hasta 3.5 metros de altura.
La depresión tropical Diecisiete-E se intensificó a la tormenta tropical Raymond, de acuerdo con el Servicio Metereológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
El centro de la tormenta tropical raymond se localiza a 125 kilómetros al sur-suroeste de Técpan de Galeana, Guerrero, y a 190 kilómetros al sur-sureste de Zihuatanejo, Guerrero.
Esta tormenta tropical pesenta vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora con rachas de 95 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste-noreste a 22 kilómetros por hora.
Debido a esto, se mantiene zona de vigilancia por el efecto de los vientos de esta tormenta tropical desde Zihuatanejo, Guerrero, hasta Cabo Corrientes, Jalisco.
¿En qué estados va a llover por la tormenta tropical Raymond?
Conforme con el pronóstico de las 12:00 horas del SMN de la Conagua, se estima que existan lluvias fuertes hasta torrenciales dentro de las próximas 24 horas en cinco estados de la República mexicana:
- Lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en Jalisco.
- Lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en Colima.
- Lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en el norte y suroeste de Oaxaca
- Lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros en la costa y suroeste de Guerrero, y en la costa de Michoacán.
Además, se esperan vientos sostenidos de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en las costas de Michoacán y Guerrero, y vientos sostenidos de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora en las costas de Jaliscos, Colima y Oaxaca.
En cuanto el oleaje, en las costas de Michoacán y Guerrero se esperan olas de 2.5 hasta 3.5 metros, y en las costas de Jalisco, Colima y Oaxaca se esperan olas de 1.5 a 2.5 metros.
Además, Protección Civil de Jalisco apuntó que se espera que por la noche las bandas nubosas de este ciclón generen lluvias fuertes en las cosas y sierras del estado.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Guerrero anunció que están realizando patrullajes de vigilancia en el municipio de Acapulco, debido a las lluvias que se han registrado por la tromenta tropical Raymond.
Se precisó que, conforme a las instrucciones de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, se mantendrán las acciones de vigilancia para atender y salvaguardar a las personas que residen en esta región.
De igual manera, se pidió a la población seguir indicaciones y recomendaciones emitidas por Protección Civil, así como tener identificados los refugios y albergues temporales que se encuentren cerca.