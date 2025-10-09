Aviso de tormenta tropical: Estos son los estados afectados con fuertes lluvias por Raymond

La tormenta tropical Raymond causará lluvias fuertes, rachas de vientos de hasta 95 kilómetros por hora y olejaje con hasta 3.5 metros de altura.

La depresión tropical Diecisiete-E se intensificó a la tormenta tropical Raymond, de acuerdo con el Servicio Metereológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El centro de la tormenta tropical raymond se localiza a 125 kilómetros al sur-suroeste de Técpan de Galeana, Guerrero, y a 190 kilómetros al sur-sureste de Zihuatanejo, Guerrero.

Esta tormenta tropical pesenta vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora con rachas de 95 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste-noreste a 22 kilómetros por hora.

Debido a esto, se mantiene zona de vigilancia por el efecto de los vientos de esta tormenta tropical desde Zihuatanejo, Guerrero, hasta Cabo Corrientes, Jalisco.

Tormenta tropical Raymond ı Foto: X: @conagua_clima

¿En qué estados va a llover por la tormenta tropical Raymond?

Conforme con el pronóstico de las 12:00 horas del SMN de la Conagua, se estima que existan lluvias fuertes hasta torrenciales dentro de las próximas 24 horas en cinco estados de la República mexicana:

Lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en Jalisco.

Lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en Colima.

Lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en el norte y suroeste de Oaxaca

Lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros en la costa y suroeste de Guerrero, y en la costa de Michoacán.

Además, se esperan vientos sostenidos de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en las costas de Michoacán y Guerrero, y vientos sostenidos de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora en las costas de Jaliscos, Colima y Oaxaca.

En cuanto el oleaje, en las costas de Michoacán y Guerrero se esperan olas de 2.5 hasta 3.5 metros, y en las costas de Jalisco, Colima y Oaxaca se esperan olas de 1.5 a 2.5 metros.

Además, Protección Civil de Jalisco apuntó que se espera que por la noche las bandas nubosas de este ciclón generen lluvias fuertes en las cosas y sierras del estado.

#Entérate 🌀



Se ha formado la Depresión Tropical 17-E al sur de las costas de Guerrero. Mantiene desplazamiento hacia el noroeste, con condiciones favorables para fortalecerse a tormenta tropical en las próximas horas.



Se prevé que sus bandas nubosas generen lluvias fuertes en… pic.twitter.com/Yyyb4DxbFc — Protección Civil JAL (@PCJalisco) October 9, 2025

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Guerrero anunció que están realizando patrullajes de vigilancia en el municipio de Acapulco, debido a las lluvias que se han registrado por la tromenta tropical Raymond.

Se precisó que, conforme a las instrucciones de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, se mantendrán las acciones de vigilancia para atender y salvaguardar a las personas que residen en esta región.

De igual manera, se pidió a la población seguir indicaciones y recomendaciones emitidas por Protección Civil, así como tener identificados los refugios y albergues temporales que se encuentren cerca.