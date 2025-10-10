Creen que sospechoso por caso Kimberly sabe más

Familiares de Kimberly Moya exigieron a las autoridades del Estado de México avances en la investigación para hallar a la menor de 16 años, además, acusaron al único detenido por ser el responsable de la desaparición de la menor.

Juan Manuel Vergara, familiar de la estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan, aseguró que la persona que sale en los videos pasar junto a la joven es el principal sospechoso, ya que es la última persona que la vio.

El Dato: Jaqueline, madre de Kimberly Moya, grabó un mensaje desde el C4 del Estado de México para pedir ayuda a la ciudadanía para la localización de la menor de edad.

“Nosotros mantenemos la postura de que esta persona que sale en los videos sabe qué fue lo que pasó, es la última persona que ve a mi hija y en ese ángulo de las cámaras donde salen los dos solamente estaban ellos dos y después ya no se ve a ninguna de las dos personas, entonces es imposible que esa persona no sepa qué pasó”, dijo en entrevista con Javier Solórzano, en Al Mediodía con Solórzano, en La Razón YouTube.

TE RECOMENDAMOS: Festival del Mole de Caderas 2025 Salomón Jara reconoce contribución de personas cocineras tradicionales a la identidad de Oaxaca

Esto, porque Kimberly Moya desapareció el pasado 2 de octubre cuando salió de su domicilio en la colonia San Rafael Chamapa, Naucalpan, Estado de México, al dirigirse a un café Internet para realizar una tarea escolar.

En videos que circulan en redes sociales se aprecia a la joven salir de su casa a las 15:56 horas y es captada a las 16:04 al ingresar a un cibercafé cercano. Dos minutos después, sale del establecimiento y a partir de ese instante, no existen más registros visuales de la joven.

300 pesos ofrecía el presunto sospechoso a mujeres para darles trabajo

500 metros es la distancia entre la vivienda de Kimberly y el sitio donde desapareció

Otra grabación muestra que la joven camina por unas calles y baja unas escaleras que conectan con la Avenida Minas. Delante de ella va una persona de chamarra amarilla y gorra. Ése es el último momento en el que se le ve. Dos días después, las autoridades presentaron a un hombre, quien, supuestamente, está relacionado con el caso.

Juan Manuel Vergara detalló que ya tienen dos testimonios de chicas, quienes aseguran que el sujeto que sale en los videos les ofreció trabajos a cambio de pagarles 300 pesos y fue muy insistente en llevarlas a un punto ciego donde no hay cámaras.

“A una de las chicas les ofreció trabajo que si bajaba unas cajas le daba 300 pesos y a otra les daba 300 pesos por envolver una llanta, definitivamente son trabajos para los que tu buscarías a un hombre, además estaba muy insistente en llevarlas a un punto ciego que está cerca del salón Oasis que es donde se pierde Kimberly.

“Es muy difícil para nosotros pensar que este sujeto la haya engañado, nosotros sentimos que lo que pasó es que la vio más cerca del punto donde quería llevarse a las otras chicas, porque seguramente sabe que es un punto ciego donde no hay cámaras de los vecinos”, aseguró.

El familiar de la adolescente pidió a las autoridades mexiquenses que identificar y aprehender al hombre asegur, pues “solamente hay que buscar la complicidad de la gente que está involucrada”.

“Yo no sé qué están esperando las autoridades para detener a esta persona. La Fiscalía del Estado de México no sé qué está haciendo, si ya tenga avances con las placas, hasta el momento la persona que tiene más avances es la mamá de Kimberly, porque tiene acceso a la carpeta”, dijo.

De igual forma, el familiar explicó que la distancia entre la casa de Kimberly y el lugar donde desapareció es de aproximadamente 500 metros; es decir, muy cerca.

“El tema es que las calles son largas, pero estaríamos hablando de 400 o 500 metros la distancia de la casa de Kimberly y donde desapareció, es una distancia muy corta, el último video donde sale, es muy cerca de la casa”, explicó.

El cercano a la estudiante del CCH Naucalpan también consideró que los nuevos videos que circulan en redes, captados por el C4 de Naucalpan, son un montaje y la mujer que aparece en ellos no es Kimberly Moya.

El familiar de la joven mencionó que parientes de Kimberly tardaron un tiempo en darse cuenta de que no llegó a la casa, pues el primero en percatarse de que no estaba, fue el hermano de Kimberly Moya, quien llegó a las 18:30 horas, es decir, casi dos horas después de la última vez que salió la joven en las cámaras.

“El tema es que su mamá tuvo que presentarse a trabajar y su hermano fue el primero en llegar a la casa, su hermano llega más o menos como a las 18:30 horas. Sí tardamos un poco en darnos cuenta”, explicó el hombre.

El familiar de la menor aseguró que Kimberly es una niña tranquila que le gusta leer y se metió a la UNAM, porque quería estudiar neurociencias.

Además, dijo, la estudiante tiene gustos muy diferentes a los de su generación, pues “no le gusta el reguetón ni los corridos tumbados”.

Ayer, la Fiscalía General del Estado de México llevó a cabo una búsqueda por tierra, agua y aire en la presa Los Cuartos, en San Rafael Chamapa, en el mismo municipio, para buscar a Kimberly Moya.