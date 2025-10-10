Gobierno de Puebla mantiene acciones coordinadas ante afectaciones provocadas por lluvias

El Gobierno de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, mantiene acciones conjuntas en las Sierras Norte, Nororiental y Negra de la entidad ante los efectos de las lluvias registradas en los últimos días.

A través de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, la Secretaría de Infraestructura y la Policía Estatal, trabajan de forma permanente con autoridades federales y los cuerpos de Protección Civil Municipal para atender afectaciones.

Durante las últimas horas se registraron lluvias en 36 municipios del estado: 27 reportaron lluvia ligera, 7 lluvia moderada y 2 lluvia fuerte, destaca que el municipio de Juan Galindo es la zona donde mayor cantidad de agua cayó ayer por la noche.

En Huauchinango continúa el censo de población desalojada, misma que es atendida en el albergue municipal.

En un trabajo interinstitucional, en este municipio las lluvias afectaron diversas áreas del hospital IMSS que ya se atienden, y en tanto el clima lo permite, se trasladan a pacientes de urgencia a otros nosocomios.

Al momento, se atienden 25 incidentes derivados de las precipitaciones, consistentes en derrumbes, deslaves, hundimientos, caídas de árboles, deslizamientos de tierra y aumento en el nivel de ríos.

En cuanto al monitoreo hídrico, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) reporta que las presas Necaxa, Nexapa y Tenango se encuentran al límite de su capacidad, sin representar riesgo para la población, en la presa La Soledad se realizó la apertura controlada de una compuerta para desfogue, sin incidentes.

El resto de las presas mantiene niveles dentro de sus márgenes de seguridad.

Se tiene identificado que las comunidades de La Máquina y La Ceiba en Francisco Z. Mena, están incomunicadas por el aumento del río Pantepec.

Además, la Comisión Federal de Electricidad trabaja en diversos puntos para atender el suministro de energía eléctrica.

Permanecen 83 refugios temporales activados en las regiones más vulnerables del estado, listos para brindar resguardo a la población que lo requiera.

