Regresa el vuelo directo Las Vegas–Cancún tras cuatro años de suspensión, anuncia Mara Lezama

La gobernadora Mara Lezama Espinosa anuncia en Cancún el restablecimiento del vuelo directo Las Vegas-Cancún, suspendido por cuatro años. Foto: Gobierno Quintana Roo
La Razón Online

La gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció la reanudación del vuelo directo entre Las Vegas y Cancún, una conexión que volverá a operar a partir del 4 de junio de 2026, justo en vísperas del Mundial de Fútbol, después que hace 4 años no se tenía ese vuelo.

El nuevo enlace aéreo permitirá una mayor conectividad internacional para el Caribe mexicano, fortaleciendo el flujo de visitantes entre ambos destinos turísticos de primer nivel, destacó la titular del Ejecutivo.

La reactivación de este vuelo, clave para la prosperidad compartida, ocurrirá el 4 de junio de 2026, previo al Mundial de Fútbol. ı Foto: Gobierno Quintana Roo

La ruta, que había sido suspendida durante cuatro años, volverá sin escalas, con un avión 737-800 de 175 personas de capacidad, y operará de manera regular, los días lunes, jueves, viernes, sábado y domingo, consolidando a Cancún como uno de los principales centros turísticos y de transporte aéreo del país.

Mara Lezama destacó que esta nueva conexión contribuirá al fortalecimiento de la actividad turística y económica en Quintana Roo, generando prosperidad compartida y bienestar para las y los habitantes del estado.

“Así se fortalece la actividad aérea, llegan más turistas y avanzamos hacia lo que buscamos: prosperidad compartida”, agregó la Gobernadora.

