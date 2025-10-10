Salomón Jara reivindica origen oaxaqueño del mole de caderas y como orgullo gastronómico.

El Gobernador estatal, Salomón Jara Cruz, y la Presidenta Honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Irma Bolaños Quijano, inauguraron el Festival del Mole de Caderas 2025, que hace honor a este platillo que es símbolo de identidad y cultura de la Mixteca oaxaqueña.

Ante cocineras tradicionales de esa zona de la entidad, autoridades municipales, personas empresarias y pobladores; el Mandatario estatal expresó que, por tercer año consecutivo, esta festividad reivindica el origen oaxaqueño de este guiso, que además, demuestra al mundo la grandeza de la gastronomía local.

“Este platillo es orgullo de Oaxaca y patrimonio gastronómico y cultural de nuestro estado. Hoy abrimos el alma para compartir la expresión artística y cultural del pueblo Ñuu Savi, cuya voz sigue proyectando nuestras raíces al futuro” dijo en la Plaza de la Danza de la capital de estado, en donde del 10 al 12 de octubre las y los visitantes podrán degustar de esta comida emblemática.

El mole de caderas forma parte de la gastronomía del estado, la cual es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad; producto de las manos sabias de las cocineras tradicionales y de la herencia viva de la Mixteca, una región que es raíz profunda, historia y espíritu de Mesoamérica.

La receta de este platillo que tiene su origen en el siglo XVIII, ha sido protegida como un tesoro por: pastores, criadores de vacas, matanceros, cocineras y carniceros, por eso, forma parte de la riqueza patrimonial de Oaxaca.

En su oportunidad, la secretaria de Turismo de Oaxaca, Saymi Pineda Velasco señaló que también se hace un homenaje al trabajo comunitario y la sabiduría de las y los mixtecos que han conservado por generaciones esta receta culinaria.

“Aquí confluyen las manos de cocineras y cocineros, artesanas, artesanos, artistas, productores; que demostrarán los aromas, colores, talentos de la Mixteca oaxaqueña”, expuso, al tiempo que invitó a disfrutar de este festival que se llevará a cabo, también, en el recinto ferial de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, este sábado; en donde se presentará, además, la Guelaguetza Ñuu Savi.

Por su parte, el presidente municipal de Huajuapan, Luis de León Martínez agradeció el apoyo brindado a las y los cocineros y aseguró que, con el apoyo del gobierno de la Primavera Oaxaqueña, buscarán la denominación de origen de este platillo ancestral.

En la Plaza de la Danza se instalaron 25 stands gastronómicos y artesanales, además, en esta inauguración se presentó una muestra de la Guelaguetza Ñuu Savi, con la participación de las delegaciones de: Huajuapan de León, Heroica Ciudad de Tlaxiaco y Santiago Juxtlahuaca.

