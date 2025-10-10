Al momento de llevar a cabo una rutina de skincare, es esencial cuidar a la piel de los rayos dañinos del sol, lo que hace al protector solar indispensable, pues es tu mejor aliado contra el cáncer de piel, el envejecimiento y la pigmentación irregular.

En la actualidad, existen varios factores adversos a la piel en el medio ambiente como la contaminación, el humo del tabaco o incluso las condiciones climáticas que acompañan la vida en las ciudades. Por ello, es vital que en tu rutina de skincare existan productos que te ayuden a mantener fuerte y resistente a la dermis.

¿Cómo elegir el mejor protector solar para tu rutina de skincare? ı Foto: Cortesía

El fotoprotector funciona como una primera barrera contra el daño cutáneo en el día a día. Y es que en muchos casos, las células pueden volverse senescentes, es decir, dañarse y pasar a un estado de reposo. Esto provoca que las mismas no se renueven, se deshidraten y contribuye al envejecimiento, lo que también afecta su apariencia..

¿Cómo elegir el protector solar?

Si bien en el pasado se nos ha dicho que un bloqueador se elige por su Factor de Protección Solar (FPS o SPF, por sus siglas en inglés), hay más elementos a considerar para tomar la mejor decisión al momento de elegir cuál podrá traer más beneficios a la salud. Resulta que los antioxidantes son muy importantes para proteger y aumentar las defensas naturales frente a agresores ambientales.

Recientemente, Bioderma lanzó el nuevo Photoderm XDefense, el cual cuenta con un FPS de 50+, pero su verdadero atractivo se encuentra en el uso de tres antioxidantes que terminan con los radicales libres que provocan el desequilibrio cutáneo. De este modo, las células senescentes pueden recuperarse y volver a funcionar de manera óptima.

Asimismo, protege de los rayos UV, la luz visible, los rayos infrarrojos y la contaminación; además, con su ‘Detox Science’ ayuda a tener una piel más radiante al desintoxicar el cutis de factores externos. Dicho producto es libre de siliconas y cuenta con una textura fluida y de rápido secado, además que es no comedogénico, apto para todo tipo de piel y resistente al agua, calor y la humedad.

Paso a paso para incluir el protector solar en tu rutina de skincare

No se necesita una rutina de skincare demasiado diversa para que sea excelente. En Bioderma, comparten tres pasos básicos para dejar tu piel lista y protegida para el día a día:

Limpia: Se recomienda un agua micelar o gel limpiador para eliminar maquillaje e impurezas, de una o dos veces al día (mañana y noche).

Trata: Después de tener el cutis limpio, puedes utilizar cremas y serums de acuerdo con el beneficio que busques.

Protege: Al finalizar tu rutina matutina de skincare, no olvides el protector solar. Póntelo aunque esté nublado o no vayas a salir de casa, para no descuidar tu piel de la contaminación o la exposición a la luz no natural que también afecta. Aplica nuevamente máximo cada 4 horas, aunque sea sobre el maquillaje.