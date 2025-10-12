Bloqueo lunes 13 de octubre: estas son las vialidades afectadas en Edomex

Este lunes 13 de octure se tienen previstos al menos tres bloqueos en el Estado de México, de los cuáles se tiene previsto que uno dure hasta 24 horas.

En Naucalpan se dará un bloqueo por el reciente aumento al pasaje, piden que las unidades de transporte público se encuentren en buen estado para brindar servicio.

Este bloque se convoca el lunes 13 de octubre a las 8:00 horas a la altura de Loma Linda, en Naucalpan.

Además, también circula en redes sociales una convocatoria ciudadana para el cierre de la autopista México-Pachuca este lunes 13 de octubre, a la altura del Risco, ubicado en la colonia Constitución desde las 7:00 horas.

Este cierre se hará debido a que existe una excesiva construcción en la zona, puntualmente más de 700 departamentos por parte del Consorcio ARA, por lo que los vecinos de la zona piden frenar estas edificaciones.

Puntualmente esta construcción está provocando colapso en el suministro de agua potable, saturación del drenaje, y caos vial, por lo que exigen que se respeten las áreas verdes de la zona oriente y que no se construyan más edificios.

En periférico norte a la altura del Parque Naucalli de Naucalpan se convocó una manifestaación este lunes 13 de octubre a las 8:00 horas por la inseguridad en el Estado de México, y se estima que este último bloqueo dure 24 horas.

Se convocó a familiares de personas desaparecidas y víctimas de violencia e inseguridad en el Estado de México, con la finalidad de ecigr a las autoridades que cada uno de los casos de desaparición y violencia sean esclarecidos, así como que se garantice la seguridad de las personas que residen y transitan por el EdoMex.

Convocatorias de manifestaciones lunes 13 de octubre en EdoMex ı Foto: Redes Sociales

Caso de Kimberly Motoya se suma a las desapariciones de menores de edad en Naucalpan

Kimberly Moya es una estudiante de 16 años del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desapareció el pasado 2 de octubre.

De acuerdo con la información que se conoce hasta el momento, la joven salió de su casa ubicada en Naucalpan con la finalidad de imprimir una tarea escolar, después de salir de un café internet aproximadamene a las 16:06 horas se desconoce información sobre su paradero.

Además de esta jóven, durante los dos últimos meses se han registrado al menos 8 desapariciones de mujeres y niñas en Naucalpan:

Nathaly Díaz de 10 años de edad Dulce Reyes de 13 años de edad Naomi Domínguez de 17 años de edad Dulce Antonio de 14 años de edad Ana Garay de 24 años de edad Sofía Torres de 15 años de edad Kimberly Moya de 16 años de edad Lorena Bautista de 30 años de edad