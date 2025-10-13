Detienen a dos sospechosos de desaparición de Kimberly, estudiante de CCH Naucalpan

Autoridades del Estado de México informaron que se detuvo a Gabriel Rafael “N” y a Paulo Alberto “N”, principales sospechosos de la desaparición de Kimberly Hilary, joven estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan que fue vista por última vez el 2 de octubre.

A través de un comunicado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ) informó que, después de acreditar los avances en las investigaciones y analizar las pruebas pertinentes, detuvo a los dos masculinos, de 57 y 36 años de edad, respectivamente, quienes fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla.

Detienen a Gabriel Rafael "N" y Paulo Alberto "N". ı Foto: FGJ Edomex

En el documento, la Fiscalía describió que, a partir de análisis de videos, se acreditó que Gabriel Rafael “N” participó en la privación de la libertad de la joven de 16 años.

Lo anterior después de que, con información recabada a través de las grabaciones, se identificara un taller mecánico donde trabajaba el masculino, en donde fueron halladas unas botas que supuestamente llevaba puestas durante el hecho.

A su vez, las botas estaban impregnadas con manchas hemáticas, por lo que, a partir de un análisis de estos indicios, comparada con la de los padres de Kimberly, permitió identificar que la sangre probablemente era de la adolescente.

La #FiscalíaEdoméx detiene a Gabriel Rafael “N” y Paulo Alberto “N”, por su probable participación en la desaparición de Kimberly, registrada en el municipio de Naucalpan. Los resultados de diversos análisis periciales establecieron la participación de ambos sujetos previo a la… pic.twitter.com/rDxtqi8fy1 — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) October 13, 2025

Además, se identificó que el automóvil Volkswagen, al cual se habría subido a la adolescente durante su presunta privación de la libertad, seguía a la joven desde el trayecto de su casa hasta el plantel escolar.

Según el comunicado de la Fiscalía, en las grabaciones de las cámaras de video se aprecia el mismo vehículo en diferentes momentos desde que Kimberly sale de su casa hasta que llega al CCH Naucalpan.

Aspecto del CCH Naucalpan. ı Foto: Cuartoscuro

Kimberly salió a un café internet y, en la calle Diagonal Minas, en la colonia San Rafael Chamapa, en Naucalpan, Estado de México, habría sido interceptada por los hombres.

El automóvil presuntamente habría sido conducido por Paulo Alberto “N”, quien también fue detenido.

La FGJ del Edomex informó que continúa las investigaciones por la desaparición de Kimberly, toda vez que, remarcó, los detenidos no dieron información sobre el paradero de la joven.

“La Fiscalía del Estado de México, en estrecha coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, continúa con actos de investigación y búsqueda, bajo todas las hipótesis investigativas que se siguen”, concluyó la Fiscalía estatal.

Kimberly, una joven estudiante de 16 años, fue vista por última vez alrededor de las 16:00 horas del 2 de octubre cuando salió de su escuela para imprimir una tarea en un café internet, momento en el cual, se presume, fue privada de la libertad por los ahora detenidos.

