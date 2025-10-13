Estos son los centros de acopio para Poza Rica en los que puedes llevar donativos

Centros de acopio para estados afectados por las lluvias

La semana pasada se registraron lluvias extremas en distintos estados del país, y entre los que resultaron más afectados se encuentra el norte de Veracruz, donde el municipio de Poza Rica fue uno de los más afectados por las inundaciones que alcanzaron una gran altura, dejando a cientos de familias damnificadas en la región.

Además de Poza Rica, Tuxpan, Álamo Temampache, Tempoal y Papantla también registraron afectaciones como daños considerables de viviendas, automóviles e incluso pérdida de vidas humanas y de animales de compañía.

Debido a esto, se han instaurado diversos centros de acopio de víveres en distintos puntos del país, que estarán destinados para quienes resultaron afectados por esta catástrofe natural, de la que no se había tenido un registro con tal magnitud en Veracruz desde 1999.

Diversas instituciones académicas, organizaciones civiles y el gobierno han instaurado centros de acopio que estarán en funcionamiento los siguientes días para poder recibir los donativos de víveres por parte de la ciudadanía del país.

Los insumos que se pueden llevar a estos centros de acopio pueden ser artículos de primera necesidad, entre los que los alimentos deben tener una fecha de caducidad que no rebase los tres meses.

En la lista de insumos que pueden ser donados se encuentran artículos de higiene, agua embotellada, insumos de limpieza para heridas, alimentos y artículos de higiene para bebés, alimentos no perecederos, ropa e incluso medicamentos.

Entre los artículos que pueden ser donados se encuentran: agua embotellada, atún, sopa, arroz, frijol, leche en polvo, aceite, café en polvo, azúcar, toallas sanitarias, pañales, jabón en barra, papel higiénico, pasta de dientes, cepillo de dientes, paracetamol, ibuprofeno, antidiarreico, vendas, algodón, gasas, alcohol, croquetas para perro y gato, cobertores, impermeables.

Asimismo, el gobierno habilitó 32 centros de acopio para que las y los ciudadanos puedan llevar donativos para las personas que resultaron afectadas por las inundaciones que se dieron luego de las fuertes lluvias registradas la semana pasada en Veracruz, Hidalgo, Querétaro, Puebla y San Luis Potosí.

▶ #Vídeo | El secretario de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza Hernández, informó que su dependencia enviará 91 personas, 20 camiones vactor, 26 pipas, 2 bombas Hércules y más maquinaria para apoyar. Miriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de… pic.twitter.com/NNGQsLXq26 — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 13, 2025

¿Dónde están los centros de acopio para Poza Rica en la CDMX y el EdoMex?

En la Ciudad de México se pueden encontrar diversos centros de acopio para llevar donativos que estarán destinados no sólo a Poza Rica, sino a todas las regiones y estados que resultaron afectados con las lluvias.

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) tiene disponible un centro de acopio en los Centros y Unidades Politécnicas, así como en los Centros de Acopio Zacatenco y el Casco de Santo Tomás, en los que se pueden llevar donativos de lunes a viernes desde las 9:00 horas hasta las 18:00 horas.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) instaló un centro de acopio en el Estadio Olímpico Universitario, específicamente en el estacionamiento 8, que estará abierto de lunes a viernes desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

En este centro de acopio además de insumos de higiene personal y alimentos no perecederos, también se recibirán herramientas de mano para que se puedan realizar labores de remoción de desechos y escombros.

El gobierno del Estado de México instaló centros de acopio que estarán abiertos de lunes a viernes desde las 9:00 hasta las 17:00 horas en el Palacio de Gobierno de Toluca, en Juan Escutia S/N de la colonia Darío Martínez en Valle de Chalco, y en Parque de Orizaba número 7 de Naucalpan.

Centros de acopio CDMX ı Foto: Redes Sociales