Asesinan a Gaby Mejía, exalcaldesa de Cuauhtémoc, Colima

Gabriela Mejía Martínez, expresidenta municipal Cuauhtémoc, en el estado de Colima, fue asesinada este martes durante un ataque armado en el que también resultó lesionada otra persona.

Según la Fiscalía General del Estado (FGE), los hechos ocurrieron en la colonia El Cariño, hasta donde arribaron agentes para asegurar el perímetro e iniciar las primeras diligencias.

Informó que inició una carpeta de investigación con perspectiva de género, y aseguró que trabaja en coordinación con autoridades estatales y federales “para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a las personas responsables”.

TE RECOMENDAMOS: Piden responsabilidades por inundaciones PRI pide destitución de titular de Protección Civil por negligencia en Veracruz

Al repudiar los hechos, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, confirmó el asesinato y exigió a la FGE y a la Secretaría de Seguridad Pública colaborar para realizar “una investigación exhaustiva y expedita”.

COMUNICADO La Fiscalía General del Estado (FGE) informa que ha iniciado una carpeta de investigación con perspectiva de... Publicado por Fiscalía General del Estado de Colima en Martes, 14 de octubre de 2025

De acuerdo con medios locales, la exalcaldesa fue agredida mientras se encontraba a bordo de un vehículo al exterior de su domicilio, al centro del municipio. Trascendió que su hermano sería la persona lesionada.

Al respecto, la actual presidenta municipal de Cuauhtémoc, Guadalupe Solís Ramírez, lamentó el asesinato y, en línea con la gobernadora, hizo un “firme llamado” a la FGE para que realice “una investigación exhaustiva” a fin de esclarecer los hechos y dar con los responsables.

“Reprobamos cualquier forma de agresión que atente contra la paz, la seguridad y la integridad de las y los ciudadanos. Expreso mi más sincera solidaridad con la familia, con la cual mantuve comunicación desde el primer momento, a quienes les hice saber que no están solos en este momento tan difícil”, escribió en Facebook.

Lamento profundamente y condeno el ataque en contra de la ex presidenta municipal y actual regidora del cabildo Gaby... Publicado por Lupita Solís en Martes, 14 de octubre de 2025

¿Quién era Gaby Mejía?

Gabriela Mejía Martínez, conocida como Gaby Mejía, fue presidenta municipal de Cuauhtémoc de 2021 a 2024. Al concluir su gestión buscó la reelección como candidata de la coalición PRI-PAN, con el propósito de “continuar apoyando a las familias de nuestro municipio, principalmente a las que menos tienen”, según se lee en su perfil del portal Conóceles del Instituto Electoral del Estado de Colima.

Tras perder la elección frente a Guadalupe Solís Ramírez, postulada por Morena, el PT y el PVEM, Mejía permaneció como regidora del cabildo.

Entre 2019 y 2021 se desempeñó como gerente general de Empresa Agrícola, y previamente, de 2016 a 2019, ocupó el cargo de secretaria general del Comité Directivo Municipal del PRI.

Tenía alrededor de 35 años, contaba con una licenciatura trunca y apenas el 29 de septiembre había dado a luz a su segundo hijo, según informó en su perfil de Facebook.

Gaby Mejía fue candidata por la coalición PRI-PAN en 2024. ı Foto: ieecolima.org.mx

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr