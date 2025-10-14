¿Está abierta la carretera Guaymas - Obregón tras inundaciones y desbordamientos en Sonora?

Este es el estado de la circulación sobre la autopista Guaymas - Obregón.

Las fuertes lluvias de los últimos días han provocado deslaves e inundaciones en diferentes puntos del país, lo cual también ha dificultado la comunicación a través de las carreteras federales. Fue el caso de la Guaymas - Obregón, en Sonora.

A finales de la semana pasada, autoridades estatales informaron que el tramo Guaymas - Obregón, parte de la carretera federal 15, resultó fuertemente afectada a causa del desbordamiento de un arroyo cercano derivado de las fuertes lluvias.

Equipos de emergencia laboran en el tramo carretero Guaymas - Obregón. ı Foto: Alfonso Durazo

Inmediatamente el Gobierno estatal inició labores para atender la emergencia y restablecer la circulación por este importante punto de conexión para el norte mexicano.

¿Ya abrió la carretera Guaymas - Obregón, afectada por desbordamientos en Sonora?

A través de redes sociales, Protección Civil de Sonora informó que, a partir del lunes 13 de octubre al mediodía se restablecía la circulación en el tramo Ciudad Obregón - Guaymas, debido a que bajó el nivel del arroyo.

*ALERTA CARRETERA*



Ha bajado el nivel del arroyo y se retoma la circulación normal en el tramo carretero Ciudad Obregón-Guaymas, en el kilómetro 79.



Se recomienda precaución porque avanzan lentos los vehículos en la zona. pic.twitter.com/qL47059okI — Protección Civil Sonora (@cepcsonora) October 13, 2025

Por lo anterior, estaba previsto que la carretera operara con normalidad, si bien recomendó precauciones, toda vez que, informó, “avanzan lentos los vehículos en la zona”.

“Ha bajado el nivel del arroyo y se retoma la circulación normal en el tramo carretero Ciudad Obregón-Guaymas, en el kilómetro 79”,

“Se recomienda precaución porque avanzan lentos los vehículos en la zona”, abundó.

ALERTA CARRETERA



Debido a la presencia de agua sobre la cinta asfáltica, hay tránsito lento en el kilómetro 75 del tramo carretero Ciudad Obregón-Guaymas.



Se recomienda precaución ya que se circula por el cuerpo A de la carretera.

. pic.twitter.com/PKPNFSxdPQ — Protección Civil Sonora (@cepcsonora) October 13, 2025

Esta es la más reciente actualización que se ha dado sobre el tema, por lo que se espera que, conforme avance la semana, vaya mejorando la circulación sobre el citado tramo.

Previamente, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, había expresado su reconocimiento a las autoridades federales quienes, en colaboración con las estatales, trabajaron en atender el desbordamiento del arroyo que provocó el cierre carretero.

Nuestro reconocimiento y agradecimiento a @GN_MEXICO_ por su apoyo en la vigilancia del tramo Guaymas–Obregón (km 87), ante el desbordamiento del arroyo.



Gracias a su trabajo coordinado con el Gobierno del Estado y los municipios, protegemos a las familias sonorenses ante… pic.twitter.com/G2elUu7NrC — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) October 13, 2025

“Nuestro reconocimiento y agradecimiento a [la Guardia Nacional] por su apoyo en la vigilancia del tramo Guaymas–Obregón (km 87), ante el desbordamiento del arroyo”, escribió el gobernador en X.

“Gracias a su trabajo coordinado con el Gobierno del Estado y los municipios, protegemos a las familias sonorenses ante fenómenos naturales. Gracias siempre por su labor a todas las autoridades”, abundó.

¿Qué pasó en la carretera Guaymas - Obregón?

Como lo informó el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, el estado sufrió algunas afectaciones debido a las lluvias que provocó el paso del ciclón tropical Raymond.

ALERTA CARRETERA



Se informa que debido a la creciente del arroyo en la zona, se ha cerrado el tránsito en el kilómetro 79 del tramo carretero Ciudad Obregón-Guaymas.



Se recomienda precaución y atender las indicaciones de las autoridades en el lugar.https://t.co/B6BrmZ2iGR — Protección Civil Sonora (@cepcsonora) October 13, 2025

De acuerdo con imágenes que compartió en sus canales digitales, el sistema meteorológico provocó inundaciones, daños estructurales, deslaves, caídas de árboles.

Lo anterior provocó el cierre del kilómetro 79 del tramo carretero Ciudad Obregón - Guaymas.

