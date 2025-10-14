Familiares de Renata Palmer piden no dictar la sentencia mínima al influencer ‘El Wero Bisnero’

La familia de Renata Palmer exigió justicia a través de redes sociales por su feminicidio a manos del influencer Rodolfo “N”, conocido como “El Wero Bisnero”.

Los hechos ocurrieron el pasado 5 de octubre cuando Renata Palmer fue hallada muerta en el Fraccionamiento Loma Antigua, en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, elementos de la Policía de Atizapán fueron alertados por una mujer que estaba en el piso de la avenida Bosque Esmeralda Oriente.

Al llegar al lugar encontraron a “El Wero Bisnero”, desnudo en la calle, y había sido detenido momentos antes por un elemento de seguridad privada del mismo fraccionamiento.

El elemento señaló a las autoridades que encontró al sujeto en el pasillo de la torre tres, ensangrentado y corriendo con un cuchillo mientras corría a su domicilio, que se encontraba en la planta baja del mismo edificio.

El pasado 9 de octubre, un juez declaró la legalidad de la detención de Rodolfo “N”, quien se encuentra en el Centro Preventivo y de Reinserción Social de Tlalnepantla; podría ser sentenciado hasta a una pena máxima de 40 años de prisión o incluso cárcel vitalicia.

A través de redes sociales, la familia de la víctima ha exigido justicia a través de redes sociales “por respeto a la verdad y a la memoria de Renata”.

“Ayuden a alzar la voz y a exigir lo que ella merece: justicia real, no privilegios. No queremos la sentencia mínima, queremos una sentencia justa. Porque Renata no puede defenderse, pero nosotros sí podemos hacerlo por ella”, escribieron en redes sociales

A través de sus redes sociales, hoy cerradas, “El Wero Bisnero” daba recomendaciones financieras y de emprendimiento a sus seguidores.

