¿Quién es ‘El Wero Bisnero’ y qué hizo el influencer para ser detenido?

El Wero Bisnero es un creador de contenido en redes sociales, quien publicaba videos e imágenes de superación personal, recomendaciones de libros, asesoría de finanzas y emprendimiento.

El autonombrado business coach (asesor de negocios) actualmente cuenta con 12 mil seguidores en su página de Facebook, pero sus cuentas de otras redes sociales y su página web ya no se encuentran disponibles.

El 4 de octubre este influencer, de nombre Rodolfo “N”, fue detenido en el Esado de México, y este 7 de octubre se llevó a cabo una audiencia en la cual fue vinculado a proceso por presunto femincidio.

¿Qué hizo el Wero Bisnero?

En un video que circula en redes sociales se puede observar cómo el influencer es detenido, esto luego de que unos vigilantes de un condominio ubicado en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, dieran aviso a la policía municipal de una discusión que se había desatado dentro de un departamento.

La policía municipal accedió al fraccionamiento, ante lo cual Rodolfo “N” quiso escapar a bordo de una camioneta, pero este intento fue en vano pues la pluma de la entrada del estacionamiento se lo impidió.

Al ver que el hombre se quería fugar, tanto vigilantes como policía municipal lo abordaron para poder detenerlo, y mientras esto ocurre se escucha que el influencer asegura que no se está resistiendo a ser detenido.

En las imágenes, en las que el hombre se encuentra en ropa interior, también se puede observar en el momento que es esposado que este tiene sangre en las manos y los pies.

De acuerdo con las investigaciones, el presunto responsable habría subido al departamento de la víctima, y posterior a una discusión este le habría arrebatado la vida.

Asimismo, la esposa del presunto feminicida también fue detenida, pues esta presuntamente habría tenido complicidad en el caso al tratar de ayudar al hombre a eliminar evidencia de la escena del crimen.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FJEM) informó que este creador de contenido, además de ser vinculado a proceso, también iría a prisión preventiva mientras se realizan las investigaciones correspondientes por su presuta responsabilidad en el feminicidio.

De ser culpable, Rodolfo “N” podría enfrentar una pena de hasta 70 años de prisión, acorde con lo estipulado en el Código Penal del Estado de México, lugar donde se ubica el conjunto habitacional Loma Linda, donde se llevó a cabo la detención del sujeto luego de que este intentara escapar.