La Ruta de la Salud celebra el nacimiento del primer bebé durante su recorrido en Durango

Bebé nace en pleno recorrido de la Ruta de la Salud en Cuauhtémoc

Hoy fue un día especial en las comunidades de Cuencamé, Durango, donde la Ruta de la Salud hizo una parada muy particular: la llegada de un nuevo bebé en manos del equipo médico.

Un acontecimiento que llenó de alegría y esperanza a los habitantes de la localidad de Cuauhtémoc y que quedará grabado en la memoria de todos los presentes.

La Ruta de la Salud, un programa implementado por la Secretaría de Salud de Durango, tiene como objetivo acercar los servicios médicos a las comunidades más alejadas del estado.

Gracias a estas brigadas itinerantes, los habitantes de zonas rurales pueden acceder a consultas médicas generales, estudios de laboratorio, ultrasonidos y atención especializada, todo sin salir de sus localidades.

Este programa no solo garantiza el derecho a la salud, sino que también fortalece la confianza entre la población y los profesionales de la medicina

Un nacimiento que llenó de alegría

En esta ocasión, el programa dejó huella de manera especial. El nacimiento del pequeño fue recibido con emoción por los papás y abuelos, quienes vivieron un momento lleno de amor y gratitud.

“Sin duda, Dios pone los medios y busca el momento perfecto”, señalaron los responsables de la Ruta de la Salud, destacando el compromiso y la profesionalidad del equipo médico.

El evento, aunque breve, simboliza mucho más que un nacimiento. Representa la esperanza, la dedicación y la solidaridad de quienes trabajan día a día para garantizar que todos los duranguenses, sin importar su ubicación, tengan acceso a servicios médicos de calidad.

Para la comunidad, este milagrito es un recordatorio de que incluso en los lugares más remotos, la vida y la alegría pueden florecer.

Continuando con la labor

Los habitantes de Cuauhtémoc celebraron no solo la llegada del bebé, sino también la labor de la Ruta de la Salud, que demuestra que con pasión y compromiso se pueden lograr verdaderos milagros. Este día será, sin duda, inolvidable tanto para la familia como para los profesionales de la salud y los vecinos que fueron testigos de este momento tan especial.

La Ruta de la Salud continúa su recorrido por Cuencamé, llevando atención médica, bienestar y esperanza a cada comunidad, recordando que la salud es un derecho que debe llegar a todos los rincones del estado.

MSL