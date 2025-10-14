Tormenta invernal dejará temperaturas de hasta -5 °C este 15 de octubre

El frente frío número 7 provocará heladas, lluvias y fuertes vientos en varios estados; autoridades llaman a extremar precauciones.

El frente frío número 7 marcará el inicio del ambiente invernal en México con temperaturas gélidas, lluvias y fuertes vientos en varios estados del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Conagua alertaron que el frente frío número 7 avanzará sobre el norte y centro del país, provocando un notable descenso de temperatura durante la madrugada del miércoles 15 de octubre.

Este sistema, combinado con una vaguada en altura y corrientes en chorro subtropical, será responsable de las condiciones más frías registradas hasta ahora en la temporada otoñal.

Estados con temperaturas bajo cero

De acuerdo con los pronósticos, las temperaturas mínimas más extremas, que podrían llegar hasta los –5 °C, se presentarán en zonas serranas de Baja California, especialmente en áreas de montaña y altiplanos.

En tanto, se esperan valores entre 0 y 5 °C en:

Regiones altas de Sonora

Chihuahua

Durango

Zacatecas

Aguascalientes

Estado de México

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

En estas entidades podrían presentarse heladas ligeras, principalmente durante las madrugadas y primeras horas del día.

Las autoridades recomiendan tomar precauciones ante el cambio drástico de temperatura, abrigarse adecuadamente y evitar exponerse al frío intenso, sobre todo niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Vientos y lluvias acompañarán el descenso térmico

Además del frío, el frente frío número 7 ocasionará rachas de viento de hasta 60 km/h en el norte y noroeste del país, así como lluvias fuertes y chubascos en zonas del centro y oriente.

En entidades como:

Nuevo León

Coahuila

Tamaulipas

También se prevé un ambiente frío con posibles bancos de niebla.

El SMN destacó que el sistema frontal podría mantenerse activo varios días, desplazándose hacia el Golfo de México y generando nuevas precipitaciones a su paso.

Inicio de la temporada invernal

Con este evento, México da oficialmente inicio al periodo de frentes fríos 2025–2026, durante el cual se prevé el ingreso de más de 50 sistemas.

La Conagua exhortó a la población a mantenerse informada a través de sus canales oficiales y a seguir las recomendaciones de Protección Civil para prevenir afectaciones por el clima extremo.

MSL