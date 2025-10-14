Niños, adultos mayores y personas con discapacidad seguirán viajando gratis en Edomex.

A partir del 15 de octubre entrarán en vigor las nuevas disposiciones en materia de transporte público en el Estado de México, las cuales garantizan que los grupos vulnerables mantengan el acceso gratuito o preferencial al servicio en todo el territorio estatal.

Estas disposiciones establecen que las personas con discapacidad continuarán exentas del pago en las modalidades de transporte colectivo y mixto. Los niños menores de cinco años también seguirán viajando sin costo, mientras que las personas adultas mayores conservarán la tarifa preferente de 12 pesos al presentar su credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

El Gobierno del Estado de México precisó que las medidas establecidas buscan mantener la viabilidad del sistema sin afectar la economía de las familias mexiquenses. El ajuste forma parte de un esquema integral que incluye acciones de supervisión y modernización de las unidades para fortalecer la seguridad y la eficiencia del servicio.

TE RECOMENDAMOS: Junto con la Unión Europea Mara Lezama impulsa cooperación para transformar el sargazo en desarrollo sostenible

En este sentido, Odilón López Nava, delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo en la entidad, reconoció que la decisión estatal permitió alcanzar un punto de equilibrio entre las necesidades del sector y los derechos de los usuarios.

Reconoció que los empresarios habían solicitado un aumento mayor, pero que la autoridad estatal priorizó la protección de los pasajeros y el cuidado del gasto familiar.

El representante del gremio señaló que el acuerdo implica un compromiso de los concesionarios para mejorar las condiciones del servicio, renovar unidades y capacitar a los operadores. Añadió que el trabajo conjunto con la Secretaría de Movilidad permitirá avanzar hacia un transporte más ordenado y sustentable.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR