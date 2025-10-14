PRI pide destitución de titular de Protección Civil por negligencia en Veracruz

La legisladora federal veracruzana Lorena Piñón Rivera exigió hoy la remoción inmediata de Guadalupe Osorno Aguilar, titular de la Secretaría de Protección Civil del estado de Veracruz, durante una rueda de prensa realizada en la Cámara de Diputados.

“La Secretaria de Protección Civil de Veracruz debe ser cesada de inmediato por incompetente”, declaró categóricamente la legisladora del Grupo Parlamentario del PRI.

“Es corrupción aceptar un cargo para el cual no se tiene la preparación necesaria y ella es antropóloga. Su negligencia ha costado vidas, destrucción y sufrimiento a Veracruz”, enfatizó Piñón Rivera.

La tragedia registra hasta el momento 29 personas fallecidas, incluyendo estudiantes de la Universidad Veracruzana, un médico del IMSS y el rescatista Práxedes García. Más de 34 mil viviendas resultaron dañadas, 81 comunidades quedaron completamente aisladas y 55 caminos y carreteras quedaron intransitables.

La legisladora enfatizó que más de 130 municipios sufrieron los estragos de las lluvias, no solo con inundaciones sino también con derrumbes, deslaves y accidentes mortales que han dejado un rastro de destrucción sin precedentes en la entidad.

“Hoy Veracruz vive días oscuros. Lo que debió ser una gestión preventiva terminó convertida en tragedia por la ineptitud de quienes debieron protegernos. Son muertos, desaparecidos y miles de damnificados que exigen respuestas, no discursos vacíos" destacó.

La legisladora denunció que la secretaria Osorno permitió que venciera la póliza de seguro contra desastres naturales desde el 1 de junio de 2025, dejando al estado completamente desprotegido. “Esta omisión representa una violación flagrante al artículo 18 de la Ley General de Protección Civil, que obliga a las entidades federativas a contratar seguros catastróficos".

Durante su intervención, Piñón Rivera presentó un punto de acuerdo de urgente resolución ante el pleno de la Cámara de Diputados, respaldada por el liderazgo del dirigente nacional del PRI.

“Con el liderazgo firme y sensible de Alejandro Moreno, estamos de pie enfrentando la incompetencia mortal y criminal de Morena”, subrayó la diputada, quien también reconoció el trabajo del coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Rubén Moreira, en el impulso de las acciones legislativas para atender la emergencia.

Entre las medidas propuestas destacan: la suspensión de cobro en casetas de peaje para vehículos que transportan ayuda humanitaria durante 60 días; la implementación de tarifa eléctrica cero para familias damnificadas durante seis meses; y reducción del 50% en tarifas eléctricas comerciales por un año para pequeños negocios afectados.

