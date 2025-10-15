Inaugura Tere Jiménez el encuentro de negocios de la industria automotriz más grande de México y Norteamérica

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, inauguró la 5.a edición del North America Automotive B2B Meeting, el encuentro de negocios de la industria automotriz más grande de México y Norteamérica; se lleva a cabo en las instalaciones del Ficotrece con la participación de empresas y proveedores locales, nacionales y extranjeros; concluye este 16 de octubre.

“Bienvenidas y bienvenidos a todas y todos, aprovechen estas oportunidades que les permitirán impulsar sus negocios. Vamos a seguir realizando este tipo de foros y construyendo juntos el futuro de Aguascalientes y de México”, destacó la gobernadora.

En el marco del evento también se llevó a cabo el Foro Regional de Consulta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Al respecto, Tere Jiménez resaltó la importante participación de nuestro país, y de manera particular de Aguascalientes, en el escenario económico internacional, por lo que confió en que el trabajo de los diferentes sectores productivos se verá reflejado en la próxima revisión de dicho tratado.

“Norteamérica contribuye con el 30 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) internacional; imagínense, el 30 por ciento de toda la producción del mundo está en Canadá, Estados Unidos y México; por eso nuestro país es sumamente importante en este escenario; será una prueba de unidad y liderazgo”, subrayó la gobernadora.

Enrique Salomón Rosas Ramírez, director general de Competitividad y Competencia y coordinador general del Corredor Económico y del Bienestar del Bajío de la Secretaría de Economía Federal, reconoció el trabajo de la gobernadora Tere Jiménez y su visión e iniciativa a favor de la comunidad empresarial de Aguascalientes.

“Reconocer este gran esfuerzo para generar sinergia de negocios y seguir contribuyendo al desarrollo económico es fundamental. Son tiempos de unidad nacional; gracias a la gran disposición de la gobernadora, la colaboración entre la federación y el estado es óptima. Estamos trabajando unidos para sacar adelante a Aguascalientes”, puntualizó Rosas Ramírez.

René Mendoza Acosta, presidente nacional de la Cadena de Proveedores de la Industria en México (CAPIM), dio a conocer que, en los últimos cuatro años, este evento ha recibido a empresas de más de 16 países y de más de 25 estados de la República.

“Tan solo en esta edición se tienen registrados 700 requerimientos de compra de más de 100 grandes industrias, que en conjunto generan un valor de negocio de 4 mil 296.6 millones de dólares en este año. La ventaja que tenemos aquí es que las citas ya están agendadas entre empresas y proveedores, para que ustedes puedan desarrollar oportunidades durante los dos días de trabajo”, señaló Mendoza Acosta.

El secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), Esaú Garza de Vega, detalló que el objetivo de este encuentro de negocios de la industria automotriz es vincular a las empresas que tienen interés en comprar productos y a los negocios que están buscando cómo crecer y colocar sus mercancías con otros clientes.

“Esta iniciativa complementa la directriz que nos ha marcado nuestra gobernadora: impulsar que cada vez más empresas locales, pequeñas y medianas, se incorporen a las cadenas de valor. Desde el Gobierno del Estado estamos implementando programas que apoyan la capacitación, la certificación, el equipamiento, el financiamiento y la vinculación de los negocios”, finalizó Garza de Vega.

Cabe destacar que el evento es organizado por la Asociación de la Industria Nacional de Autopartes (INA) y la Cadena de Proveedores de la Industria en México (Capim), con el apoyo de la Sedecyt.

En el evento también estuvieron presentes Eugenio Govea Arcos, coordinador del Comité Promotor de Inversión de la Secretaría de Economía Federal; Gabriel Padilla Maya, director general de la Industria Nacional de Autopartes (INA); y Armando Ávila Moreno, presidente del Clúster Industrial de Aguascalientes (CLIA).

