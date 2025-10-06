Tere Jiménez participa en el ‘North Capital Forum’ 2025; resalta potencial de Aguascalientes

En el marco del North Capital Forum 2025, que se celebra en la Ciudad de México, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, participó en un panel junto con sus homólogos de Baja California, Coahuila y Nuevo León, con quienes intercambió algunas reflexiones sobre la importancia de coordinar esfuerzos a nivel estatal y regional para que América del Norte se consolide como una economía global competitiva.

En su intervención, la gobernadora de Aguascalientes destacó las ventajas competitivas que ofrece Aguascalientes a los inversionistas, así como las estrategias que se impulsan en esta entidad para enfrentar los desafíos del entorno económico internacional.

“En Aguascalientes, transformamos los retos en nuevas oportunidades con más innovación, más certeza y más futuro para la industria; nosotros vamos hacia cadenas de valor más inteligentes, sobre todo, a la electromovilidad, a la inteligencia artificial, la industria 4.0 y la mentefactura”, sostuvo Tere Jiménez.

Tere Jiménez destacó el clima de seguridad y paz laboral que se vive en Aguascalientes, así como su conectividad aérea y terrestre; además de su ubicación estratégica, educación de calidad y los avances que se tienen en mejora regulatoria; dijo que, gracias a estas condiciones, en los últimos tres años se han concretado importantes proyectos de inversión extranjera en la entidad, que a su vez han generado miles de empleos para los aguascalentenses.

“Aguascalientes, como Baja California, Coahuila y Nuevo León, es un estado muy competitivo, y a pesar del entorno internacional, Aguascalientes y México seguirán creciendo y avanzando”, sostuvo la gobernadora.

AGUASCALIENTES PRESENTE EN EL NORTH CAPITAL FORUM 2025



El día de hoy participé en el panel de gobernadores dentro del North Capital Forum 2025, donde compartí las estrategias que han posicionado a Aguascalientes como un referente nacional en materia de inversión, innovación y… pic.twitter.com/UGVWpK8i4p — Tere Jiménez (@TereJimenezE) October 6, 2025

Tere Jiménez, Marina del Pilar Ávila, Manolo Jiménez y Samuel García, hablaron sobre las oportunidades de inversión en sus respectivos estados, especialmente en sectores como el automotriz, manufactura, agricultura, tecnología, innovación y energía.

Pusieron sobre la mesa la necesidad de fortalecer las políticas regionales y crear un entorno favorable para las micro pequeñas y medianas empresas, así como de compartir estrategias para atraer inversión, fomentar la innovación y aprovechar la colaboración regional para impulsar el crecimiento económico.

“Si trabajamos unidos, podemos hacer de los retos grandes oportunidades para abrir más puertas a la inversión y generar los empleos que necesitan las familias, porque México es más fuerte cuando los estados trabajan juntos”, concluyó la gobernadora de Aguascalientes.

Cabe destacar que el evento fue organizado por US-México Foundation y el panel con gobernadores fue moderado por Alejandro Domínguez, conductor de Milenio Noticias.

