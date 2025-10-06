Hallan cadáver de sacerdote reportado como desaparecido en Guerrero; Fiscalía inicia investigación

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado, en agravio de Bertoldo Pantaleón, cuyo cuerpo fue localizado en la carretera Acapulco-México, en el municipio de Eduardo Neri.

De acuerdo con medios locales, el hallazgo ocurrió cerca de las 14:30 horas en una brecha de esa vía, cerca del kilómetro 199, entre las localidades de Zumpango y Mezcala.

Elementos de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) acudieron al lugar de los hechos para realizar el procesamiento del sitio, así como el levantamiento y análisis de indicios que permitan esclarecer lo ocurrido e identificar a el o los probables responsables.

“La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso con la sociedad guerrerense de procurar el acceso a la justicia y el combate a la impunidad”, indicó la institución en un comunicado.

Bertoldo Pantaleón, encargado de la parroquia de San Cristóbal en Mezcala, municipio de Eduardo Neri, fue visto por última vez el pasado 4 de octubre en Cocula, con lo que se encontraba desaparecido.

