Ingresan a penal de Chalco a Misael ‘N’, presunto implicado en asesinato de mando de la SSC

Misael "N" es sospechoso del asesinato de un mando de la SSC.

Misael “N”, alias “El Chino”, o “El Negro”, presunto implicado en el asesinato de José Jacinto Ponce Alfaro, jefe del sector Tlatelolco de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), fue ingresado este lunes al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco, en el Estado de México.

Al respecto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) añadió que durante el cumplimiento de la orden de aprehensión por el delito de homicidio, fueron aseguradas una motocicleta y un arma de fuego que el detenido habría utilizado el día del ataque.

La institución mexiquense también identificó a Misael “N” como integrante de un grupo dedicado al robo con violencia a transeúntes y de motocicletas en la región oriente del Estado de México.

Detenido.



Elementos de la #FiscalíaEdoméx cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de un sujeto identificado como Misael “N”, alias “El “Chino” y/o “El Negro”, quien es investigado por su probable participación en el delito de homicidio en agravio de un mando de la… pic.twitter.com/7U9RTTgnC3 — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) October 6, 2025

Misael “N”, presunto conductor de la moto con la que asaltaron a mando de la SSC

El sábado, la FGJEM informó que Misael “N” fue detenido en el municipio de Chalco, señalado como el presunto conductor de la motocicleta con la que, junto con otro hombre, interceptó al uniformado y a su esposa en un presunto intento de asalto.

Uno de los asaltantes disparó contra el mando policíaco, quien se habría resistido a entregar la motocicleta en la que viajaba. Antes de huir, el tirador también abrió fuego contra la mujer, identificada como Ana Karen M., elemento de la SSC adscrita al sector Mixquic.

Elementos de la #FiscalíaEdoméx detuvieron a Misael “N” alias "El Chino" y/o "El Negro", por su probable participación en el homicidio de un mando de la @SSC_CDMX el pasado 30 de septiembre en #Chalco.

El día de los hechos, el ahora detenido habría conducido una motocicleta con… pic.twitter.com/KAVQ5g94zJ — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) October 4, 2025

José Jacinto Ponce Alfaro se encontraba en su día de descanso y murió en el lugar. Su esposa resultó herida y fue trasladada a un hospital privado.

Tras la detención, titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, agradeció a las autoridades mexiquenses por su apoyo, empatía y “gran sentido de hermandad institucional”.

En la red social X, reiteró que las investigaciones continúan “para detener a todos los involucrados y garantizar que este lamentable hecho no quede impune”.

“Desde la SSC agradecemos y reconocemos a la FGJEM y a su titular, así como a la Secretaría de Seguridad del Estado de México, por esta importante detención tras el ataque sufrido por nuestros compañeros José Jacinto Ponce Alfaro y Ana Karen M.“, añadió.

En los trabajos para identificar y detener a Misael “N” participaron la FGJEM, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la SSC y la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM).

Desde la @SSC_CDMX agradecemos y reconocemos a la @FiscaliaEdomex y a su titular, así como a la @SS_Edomex, por esta importante detención tras el ataque sufrido por nuestros compañeros José Jacinto Ponce Alfaro y Ana Karen M.



Desde el primer momento establecieron comunicación y… https://t.co/iT4xuBbpQ9 — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) October 5, 2025

