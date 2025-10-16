Caen 3 del CIDA - CJNG por asesinato de Policía Auxiliar ocurrido en Acapulco, Guerrero

La Fiscalía de Guerrero cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Jesús “N”, Kevin “N” y Aumberto “N”, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, en agravio de Manuel “N”, quien se desempeñaba como Policía Auxiliar Preventivo en el municipio de Acapulco de Juárez.

Aumberto “N” fue identificado como elemento en activo de la Policía Auxiliar Preventivo en activo de Acapulco. A los 3 detenidos se les vinculó con la célula delictiva denominada CIDA y/o CJNG, con operación en esa región del estado.

La detención de los tres imputados se llevó a cabo en distintos puntos del municipio de Acapulco, como resultado de acciones operativas e investigaciones.

Los imputados fueron puestos a disposición del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal que los requiere, a efecto de que se determine su situación jurídica conforme a derecho.

En las detenciones participaron elementos de Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPGro), así como personal de la Fiscalía de Guerrero.

De acuerdo con las investigaciones, el homicidio ocurrió el 13 de octubre de 2025, cuando los imputados habrían privado de la vida a la víctima mediante disparos de arma de fuego, sobre la avenida Cuauhtémoc, en la colonia Garita de Acapulco.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR