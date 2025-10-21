¿Por qué mataron a Bernardo Bravo, líder limonero? Fiscal y alcaldesa dan nueva información

El asesinato del líder de productores limoneros, Bernardo Bravo, ocurrido el lunes en Michoacán, causó conmoción en el país, debido a la creciente preocupación por el tema de la extorsión en el país, y los ataques directos contra activistas y líderes.

La Fiscalía General de Justicia de Michoacán informó el lunes 20 de octubre que se halló el cuerpo sin vida del líder limonero a bordo de un vehículo, mientras se dirigía en carretera a la comunidad de Los Tepetates.

Bravo Manríquez fue localizado sin vida este día, abordo de su vehículo, en el camino que conduce a la comunidad Los Tepetates. Información preliminar. — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) October 20, 2025

Inmediatamente, autoridades federales y de Michoacán iniciaron las investigaciones para encontrar a los responsables de estos hechos, con una detención significativa al día siguiente, el martes 21 de octubre, de Rigoberto “N”, presunto extorsionador ligado al homicidio.

Así, a medida que han avanzado las horas desde estos lamentables hechos, se ha dado a conocer nueva información sobre el homicidio de quien era uno de los líderes más relevantes del sector agrícola en Michoacán.

Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, en imagen de archivo. ı Foto: Especial›La Razón

¿Por qué asesinaron a Bernardo Bravo, líder limonero? Revelan nuevos detalles

Aunque continúan las investigaciones para determinar las causas y responsables del homicidio de Bernardo Bravo, así como lograr la detención de “todos los involucrados”, como anunció el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se conocen algunos detalles revelados por autoridades.

En entrevista con medios, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, se refirió al hecho de que el cuerpo de Bravo Manríquez fue hallado sin vida en su vehículo, y al respecto precisó que las investigaciones han revelado que el líder limonero fue citado para reunirse con algunos trabajadores, y se le pidió ir solo.

🚨🍋 ¡Crimen detrás del precio del limón! El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña (@CarlosTorres4T), señala que Bernardo Bravo, líder de los citricultores de Apatzingán, era presionado por grupos criminales para aumentar el precio del limón.#FórmulaNoticias con Azucena… pic.twitter.com/4OY7O6tRed — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) October 21, 2025

En el trayecto, Bravo cambió de vehículo en el Tianguis Limonero y luego fue visto conduciendo hacia Cenobio Moreno.

Además, el fiscal estatal detalló que Bernardo Bravo había estado recibiendo amenazas y presiones para manipular el precio del limón, “como si él controlara el mercado”, explicó.

#AlAire en #PorLaMañana Fanny Arreola @flap712, presidenta municipal de Apatzingán. ¿Cómo va la investigación sobre el asesinato de Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán?https://t.co/dkXtdGngYV — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) October 21, 2025

Por otro lado, la presidenta municipal de Apatzingán, Fanny Arreola, explicó a medios que Bernardo Bravo contaba con custodia, pero que ese día ésta no fue requerida.

Asimismo, remarcó que el vehículo donde fue encontrado no corresponde a su transporte habitual, lo que apoya los hallazgos de que cambió su vehículo.

“Él tenía algunos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal asignados a su acompañamiento… su escolta no fue requerido para acompañarlo”, explicó la alcaldesa.

Las investigaciones apuntan a que la región donde trabajaba Bernardo Bravo está fuertemente controlada por grupos delictivos, especialmente dedicados a la extorsión.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am